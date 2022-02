Afte u ustima kod dece: uzroci, simptomi i lečenje

Postoje ti trenuci kada napokon mislite da je sve u redu i kako je vaše dete zdravo i spokojno, a već sledećeg trenutka ono se žali na bol u ustima, ima problema dok jede i govori, kada pere zube. Kada pogledate u usta deteta primetite male, bele ili žućkaste ranice na unutrašnjoj strani njihovih obraza, koje se nazivaju afte.

Šta su afte?

Afta, tj. afte, poznate kao aftozni čirevi, su male, bolne lezije ili ranice u ustima, koje se razvijaju u ustima ili unutar desni. Obično su bele, žućkaste ili sive sa crvenim rubom. Najčešće se nalaze na unutrašnjoj strani usana ili obraza, kako bubuljice u ustima, na krovu usta, kao fistule na jeziku ili ranice na desnima. Postoje tri vrste afti: male, velike i herpetiformne. Najčešće se kod dece može videti grupacija afti u ustima, mada dete može imati i samo jednu ranicu. Afte kod dece se javljaju kao afte na jeziku, afte ispod jezika, afta na desnima, odnosno afte na desnima, kao fistula u ustima, afta u ustima, odnosno afte u ustima, afte u grlu, afte na krajniku, odnosno afte na krajnicima.Rane ili plikovi u ustima deteta ponekad mogu izazvati paniku roditelja, da se mogu zapitati da li je to afta ili herpes? Ili to biti znak infekcije zuba ili desni kod deteta, ili se nekada mogu javiti i zajedno upala desni i afte ustima?

Razlika između herpesa i afti je sledeća: afte se javljaju unutar usta i čirevi su obično ravni, dok je herpes pun tečnosti, i odlikuju ga bolni plikovi koji se obično pojavljuju na spoljašnjoj strani usta (oko usana i ispod nosa i brade). Herpes je uzrokovan virusom herpes simpleksa i veoma je zarazan, dok afte u ustima nisu zarazne, i ne prenose se kontaktom od osobe do osobe. Apsces koji potiče od zubne infekcije će izgledati kao mala bubuljica, neretko puna gnoja, i rezultiraće teškim, upornim, pulsirajućim bolom u zubima i desnima.

Afte u ustima simptomi

Neki uobičajeni simptomi afte kod dece uključuju:

• male, bolne ranice ili plikove u ustima deteta

• rane koje su bele, žućkaste ili sive sa crvenom ivicom okolo

• lezije koje se pojavljuju u klasteru

• poteškoće u govoru ili jelu usled pojave afti

• bol prilikom dodirivanja afte ili četkanja oko područja javljanja afte

Afte u ustima uzrok

Zašto deca dobijaju afte? Uzroci koji izazivaju afte kod dece, ili odraslih, nisu jasno definisani i poznati. Međutim, postoji nekoliko uslova za koje se smatra da igraju ulogu u razvoju ovih ranica u ustima, uključujući:

• emocionalni stres ili nedostatak sna

• bakterijske, virusne ili gljivične infekcije

• nedostatak esencijalnih vitamina, posebno B-12, cinka, folata i gvožđa

• preosetljivost na kiselu hranu kao što su jagode, citrusi i ananas i druge namirnice koje izazivaju kao što su čokolada i kafa

• oslabljen imuni sistem (ponavljajuće afte su vezane za niz zdravstvenih stanja, uključujući celijakiju)

• genetiku

• određene lekove

• povrede usta

• alergije na hranu

• razne iritacije usta, poput nošenja proteze

Koliko traju afte?

Jedno od prvih pitanja koje roditelji postave je koliko dugo traju afte? To je razumljivo jer niko ne voli da vidi svog mališana u bolu. Afte kod dece obično traju jednu do dve nedelje, s mogućnošću ponovnog javljanja.

Afte u ustima lečenje

Lečenje afti kod dece će se razlikovati u zavisnosti od toga koliko su afte zastupljene, koliko je vaše dete staro i opšteg zdravlja vašeg deteta. U ekstremnim slučajevima, kada je stanje veoma bolno i dugotrajno, lek za afte može uključivati tečnosti za ispiranje usta, dodatke ishrani, lekove ili čak laserski tretman.

Što se tiče toga kako se u potpunosti otarasiti afti, to nije moguće. Univerzalni lek za afte u ustima ne postoji. Generalno, čak i lečenje afti biće usmereno na ublažavanje bola vašeg deteta i smanjenje trajanja čireva. Iako ne postoji siguran način za sprečavanje ili otklanjanje afti zauvek, možete ohrabriti svoje dete da dobro spava i jede zdravu hranu, dok istovremeno svedete stres na minimum kako biste smanjili verovatnoću recidiva afti. Afte obično nestaju same od sebe u roku od dve nedelje.

Ovo su načini za smanjenje bola i vremena zarastanja afti:

• Praktikujte da vaše dete pije dosta tečnosti. Održavanje hidratacije vašeg deteta važno je za izlečenje afti.

• Neka se vaše dete drži tečnosti ili meke hrane, dok bol koji oseća dok jede ne nestane. Tvrda ili hrskava hrana može iritirati lezije.

• Izbegavajte začinjenu, kiselu ili slanu hranu ili piće, jer će afte vašeg deteta učiniti još bolnijim. Blaga hrana je idealna.• Budite sigurni da se vaše dete kloni hrane na koju je alergično ili za koju sumnjate da na nju može biti alergično.

• Ograničite razgovor sa detetom (znamo, lakše je reći nego učiniti). Ponekad razgovor uzrokuje da afte više bole.

• Nastavite da praktikujete dobru oralnu higijenu uz redovno ispiranje usta, pranje zuba i čišćenje koncem kako biste sprečili infekciju.

• Za vreme pranja zuba preporuka je koristititi četkicu za zube sa mekim vlaknima, pokušavajući da izbegnete da udare u rane, tj. afte.

• Preporučljivo je korišćenje pomoćnih sredstava koja mogu pomoći bržem saniranju afti, kao što su adekvatni rastvor za afte, gel za afte, sprej za afte i slično.

• PropoMucil® Junior sprej za grlo smanjuje bol u grlu i ustima, služi kao dezificijens usne duplje i višestruko pomaže u zaštiti od infekcije. Zahvaljujući svojim aktivnim sastojcima- propolisu i N-acetilcisteinu, PropoMucil® Junior sprej za grlo ubrzava zarastanje afti i oporavak svih promena u usnoj duplji.

Afte lečenje prirodnim sredstvima

Neki od prirodnih tretmana za lečenje afti su:

• korišćenje slane vode i sode bikarbone za ispiranje usta

• nanošenje leda na afte

• stavljanje kesica čaja na afte u ustima

• uzimanje suplemenata- folne kiseline, vitamina B-6, vitamina B-12 i cinka

• korišćenje čaja od kamilice, ehinacea, i korena sladića u tretmanu afti

Prevencija za afte u ustima

Možete preduzeti korake da smanjite pojavu afti u ustima. Izbegavanje hrane koja iritira usta može biti od pomoći. To uključuje kiselo voće poput ananasa, grejpfruta, pomorandže ili limuna, kao i orašaste plodove, čips ili bilo šta začinjeno.Umesto toga, birajte žitarice od celih žitarica i alkalno (nekiselo) voće i povrće. Jedite zdravu, dobro izbalansiranu ishranu i svakodnevno uzimajte vitamine.

Pokušajte da izbegnete razgovor dok žvaćete hranu da biste smanjili slučajne ugrize. Smanjenje stresa i održavanje dobre oralne higijene svakodnevnim korišćenjem zubnog konca i pranjem zuba nakon obroka takođe može pomoći. Konačno, dovoljno spavajte i odmorite se. Ovo ne samo da će sprečiti afte u ustima, već i niz drugih bolesti.

Literatura:

1. Pediatric Dentristry: “Canker Sores in Kids: Causes, Symptoms and Treatments”; https://www.wearebitesize.com/canker-sores-in-kids-causes-symptoms-and-treatments/

2. Healtline: “What Causes Mouth Ulcers and How to Treat Them”; https://www.healthline.com/health/mouth-ulcers

3. Canker sores (mouth ulcers): Overview. (2019); pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546250/

4. Canker sores (mouth ulcers): What can you do if you have a canker sore? (2019); pubmed. ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546251/

5. Edgar NR, et al. (2017). Recurrent aphthous stomatitis: A review; pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5367879/

6. Canker sores (mouth ulcers): Overview. (2019); ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546250/

7. Canker sores (mouth ulcers): What can you do if you have a canker sore? (2019); ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546251/

8. Edgar NR, et al. (2017). Recurrent aphthous stomatitis: A review.; ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5367879/

Autor: M.M.