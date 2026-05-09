Ljubavni horoskop do 16. maja: Vodolijama treba neko nov, Ovnovima razgovor, Blizanci u centru pažnje

Merkur je u Biku, a Mars u Ovnu, pa će komunikacija biti ključ za izbegavanje impulsivnih odluka. Saznajte šta su vam zvezde spremile na ljubavnom planu.

OVAN

Venera u Blizancima vam donosi flert, dopisivanje i uzbuđenje kroz komunikaciju. Ako ste zauzeti, razgovori postaju ključ. Slobodni Ovnovi lako ulaze u više paralelnih priča, ali pitanje je ko će zaista zadržati njihovu pažnju.

BIK

Vaša vladarka Venera je promenila znak i fokus prebacuje na vrednosti i sigurnost u ljubavi. Privlače vas ljudi koji znaju lepo da pričaju, ali ipak tražite konkretne dokaze emocija. Finansije i ljubav mogu da budu povezani u ovom periodu.

BLIZANCI

Ovo je vaš trenutak. Venera u vašem znaku pojačava šarm, harizmu i potrebu za igrom u ljubavi. Privlačite pažnju gde god da se pojavite. Ipak, pazite da ne šaljete pomešane signale, jer mnogi neće znati na čemu su s vama.



RAK

Ljubav se sada odvija više u vašoj glavi nego u realnosti. Tajne simpatije, skrivene poruke i maštanja su naglašeni. Nije idealan trenutak za konkretne poteze, već za razumevanje sopstvenih emocija.

LAV

Društvo i prijatelji mogu postati most ka ljubavi. Venera u Blizancima vam donosi poznanstva kroz izlaske i komunikaciju. Moguće je da se iz prijateljstva rodi nešto više, ali bez prevelikog pritiska.

DEVICA

Ljubav i posao se prepliću. Privlače vas inteligentni i ambiciozni ljudi, ali može doći do analize i preispitivanja svakog poteza. Pokušajte da se opustite i ne tražite savršenstvo u komunikaciji.

VAGA

Venera u Blizancima vam prija jer donosi lakoću, flert i želju za avanturom. Moguće su ljubavi na daljinu ili sa nekim ko dolazi iz drugačijeg okruženja. Otvarate se za nova iskustva.

ŠKORPIJA

Intenzitet je i dalje tu, ali sada kroz razgovore i mentalnu povezanost. Privlače vas misterije i dvosmisleni odnosi. Moguće su komplikovane situacije gde nije sve jasno definisano.



STRELAC

Partnerstva su u fokusu. Venera naspram vašeg znaka donosi susrete, razgovore i potencijalne nove veze. Ali isto tako može doneti i dileme između dve osobe ili dva pravca.

JARAC

Ljubav se provlači kroz svakodnevicu. Sitnice, poruke i male pažnje sada imaju veliku težinu. Moguće je poznanstvo kroz posao ili rutinu. Stabilnost dolazi kroz komunikaciju.

VODOLIJA

Flert, zabava i neobavezni odnosi su naglašeni. Venera u Blizancima vam savršeno odgovara, pa donosi razigranost i ljubav bez pritiska. Ako ste u vezi, vreme je da unesete više spontanosti.

RIBE

Fokus je na emocijama u okviru doma i privatnosti. Komunikacija sa partnerom može biti promenljiva, čas bliskost, pa onda distanca. Važno je da jasno izrazite šta osećate, bez povlačenja u tišinu.

Autor: D.Bošković