NOVAKU STIGLO UPOZORENJE: Povuci GRANICU, OVO može da te UNIŠTI!

Bliži se početak poslednjeg grend slema sezone u Njujorku na kojem Novak Đoković ima priliku da uđe u istoriju tenisa.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković juri rekordi 21. grend slem i istovremeno kalendarski slem, objedinjenje sva četira najvažnija trofeja u sezoni.

Patrik Muratoglu, čuveni teniski trener, upozorio je Novaka Đokovića da ne smatra sebe nepobedivim jer to može skupo da mu se obije o glavu

Naime novinarka Kris Mekendri otkrila je šta joj Đoković rekao na pitanje kolike su mu šanse da osvoji US open.

„Pitala sam Đokovića koliko je uveren u to da će ispisati istoriju na US openu na skali od 1 do 10. Rekao mi je: '11. Ne, čekaj – 21'“, otkrila je novinarka Кris Mekendri

Zbog toga se oglasio Muratoglu.

Pripazi na tanku liniju između samopouzdanja i prepotentnosti. Samopouzdanje je konstruktivno, prepotentnost može da te uništi“, poručio je Muratoglu prvom reketu sveta.