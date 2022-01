SNIMAK KOJI JE OBIŠAO PLANETU! Novak sina uči važnu životnu lekciju! (VIDEO)

Novak je trenutno u Marbelji gde je trenirao sa zvaničnim lopticama za Australijan open što su mnogi shvatili kao jasan znak da ćemo ga gledati na prvom grend slemu sezone.Danas je Đoković "uhvaćen" kako sina Stefana i njegovog drugara uči da obriše teren, pošto su ostavili tragove šljake, jer su očito prethodno bili na terenu sa zemljanom podlogom.

Nice to see the human side and values of @DjokerNole after practice yesterday.



His son and friend had walked clay onto the hard courts and he wouldn’t let them leave until the court was fully cleaned.



👏👏👏 pic.twitter.com/kKajewi3gE