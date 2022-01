DRAMA U FINALU JUNIORSKOG AUSTRALIJAN OPENA: Teniser se srušio na teren, lekari ga izneli u kolicima (VIDEO)

Finale je trajalo tri sata i 45 minuta igre a završeno je u tri izuzetno naporna seta pobedom Kuzuhare protiv Čeha Jakuba Menšika 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:5.

Šesnaestogodišnji Čeh je poklekao tek na samom kraju trećeg seta kada nije mogao da ostane na nogama.

Nakon jednog dugačkog poena u poslednjem gemu pao je na pod, ali je ipak uspeo da skupi snage da odigra još dva poena.

A, nakon što je na meč loptu za protivnika napravio duplu grešku samo se srušio na betonski teren.

