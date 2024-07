VIMBLDON U SUZAMA! Emotivan oproštaj Mareja - plakao kao dete! Na Centralnom terenu porodica i Đoković

Britanski teniser Endi Marej i njegov brat i partner u dublu Džejmi, nisu uspeli da se plasiraju u drugo kolo londonskog Vimbldona, pošto su izgubili od australijskog para Rinkija Hidžikate i Džona Pirsa posle dva seta, 6:7, 4:6.

Trostruki grend slem šampion Endi Marej najavio je da će mu ovo biti poslednje učešće na Vimbldonu, posle brojnih problema sa povredama, pa je meč bio emotivan za igrače i publiku.

Marej je morao da odustane od učešća u singlu jer se nije dovoljno oporavio od povreda, ali i jer je pre manje od dve nedelje podvrgnut operaciji ;tokom koje mu je uklonjena cista na kičmenoj moždini, zbog koje je osećao bol u nervima u desnoj nozi.

Među gledaocima na punim tribinama na Centralnom terenu bili su porodica i roditelji Marej, drugi teniser sveta Novak Đoković, prva teniserka sveta Iga Švjontek, ali i brojne legende među kojima Martina Navratilova, Džon Mekinro, Tim Henman, Lejton Hjuit.

Not a dry eye on Centre Court.



They love you, @andy_murray 💚 pic.twitter.com/dgas9hPEHx