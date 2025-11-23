AKTUELNO

Totalni šok za sam kraj Pinkovih zvezda! Kandidat fascinirao sve izgledom, Bosanac urnisao žiri: Ovo je bilo veselje društva za džabe, da ne plati nijednim svojim glasom (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Nije im prećutao!

Marko Bedeković (32) iz Beograda, za svoju prvu numeru odabrao je pesmu "Nisam te zaboravio", a na kraju ove numere, on nije imao nijedan glas stručnog žirija.

Foto: TV Pink Printscreen

Kao svoju drugu pesmu, on je odabrao numeru "Lubenica", kojom je digao studio na noge, ali ipak na kraju nije imao glasova.

Foto: TV Pink Printscreen

Njegov nastup možete pogledati u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Pošto ja bežim od ovoga, da ti kažem nešto momče, ovo ti je dobar izbor pesama, loše izveden, a veselje ovog društva za džabe da ne plati nijednim svojim glasom - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za džabe smo se veselili da ne platimo nijednim glasom - smejala se Karleuša.

- Ja sve čekam da ga upali, ja krenem, Jelena kreće na žensko cupkanje, Viki kreće, ja ga krećem na muško, kapiraš, da me radi na gas. I on ga cupka bos, prstićima - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Lepa pesma, lepa boja glasa, možda si se uplašio malo, ali sam videla da si nam u sigurnim rukama. Nastavi da imaš ovakav scenski nastup, moraš da se oslobodiš treme - rekla je Karleuša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

