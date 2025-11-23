Totalni šok za sam kraj Pinkovih zvezda! Kandidat fascinirao sve izgledom, Bosanac urnisao žiri: Ovo je bilo veselje društva za džabe, da ne plati nijednim svojim glasom (VIDEO)

Nije im prećutao!

Marko Bedeković (32) iz Beograda, za svoju prvu numeru odabrao je pesmu "Nisam te zaboravio", a na kraju ove numere, on nije imao nijedan glas stručnog žirija.

Kao svoju drugu pesmu, on je odabrao numeru "Lubenica", kojom je digao studio na noge, ali ipak na kraju nije imao glasova.

Usledili su potom komentari žirija.

- Pošto ja bežim od ovoga, da ti kažem nešto momče, ovo ti je dobar izbor pesama, loše izveden, a veselje ovog društva za džabe da ne plati nijednim svojim glasom - rekao je Bosanac.

- Za džabe smo se veselili da ne platimo nijednim glasom - smejala se Karleuša.

- Ja sve čekam da ga upali, ja krenem, Jelena kreće na žensko cupkanje, Viki kreće, ja ga krećem na muško, kapiraš, da me radi na gas. I on ga cupka bos, prstićima - rekao je Desingerica.

- Lepa pesma, lepa boja glasa, možda si se uplašio malo, ali sam videla da si nam u sigurnim rukama. Nastavi da imaš ovakav scenski nastup, moraš da se oslobodiš treme - rekla je Karleuša.

Autor: Nikola Žugić