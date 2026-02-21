Dobila četiri 'Da', a Bosanac joj rekao da je NEUPOTREBLJIVA! Valentina i Jelena se ZAJEDNIČKIM SNAGAMA odbranile (VIDEO)

Viki je takođe podržala.

Naredna kandidatkinja ove noći bila je Valentina Savović, koja je otpevala pesmu Emine Jahović "Vukovi", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Valentina je otpevala i čuveni hit Vesne Pisarović "Dolje na koljena", a i ona je ovoga puta dobila maksimalni broj glasova žirija i direktno prošla u sledeći krug.

- Dobro je bilo, ali malo je bilo na granici između da bude krindž ili baš dobro. Ti si ovo vežbala, glumila je i onda sve vreme sam se plašio, dolazila si do licne da bude krindž, ali ne bude, svaka čast što nisi prešla granicu, bilo je dobro - rekao je Desingerica.

- Ti si sve dobro otpevala, ali postoji nešto u tvojoj boji, koja je jako, kao da pevaš kao kroz krpu, i druga stvar, preotvorila si taj osmeh, otvorila si toliko da si izgubila jasnoću izgovora teksta, ništa nisam razumeo, a znam obe pesme, nikako da ti izađe taj ton, ozbiljno. Dao sam ti glas, ali si najproblematičniji kandidat, dobro pevaš, muzikalno pevaš, ali ja sa bojom glasa nešto čudno, u studiju bi to bilo farbanje - rekao je Bosanac.

- Njoj zvoni iz gornje kutije, a ne iz donje, ne peva iz dijafragme, peva iz lobanje - rekla je Jelena.

- Probaj malo da artikulišaeš svoju interpretaciju, sve je u redu, ali ispada neubedljivo i nerazumljivo, a sve je na mestu. Sledeći put nećeš dobiti moj glas, jer si sa takvim glasom neupotrebljiva - rekao je Bosanac.

- Ja se ne slažem sa tim da sam neupotrebljiva, mislim da sam vrlo autentična, producenti su oduševljeni mojim glasom jer kažu da mi je glas težak - rekla je kandidatkinja.

- Ako ti urade, ja ću im kapu skinuti - rekao je Bosanac.

- I ja sam imao problema, nema potrebe da praviš tako, jer on nije tebi ništa uputio na negativan način - rekao je Ognjen.

- Taman sam mislila da neće biti polemike, ali ja ću ovoga puta da stanem na Bosančevu stranu, po mom mišljenju si bila jako dobra, ali zašto imate tu neku sujetu, kad vas neko savetuje, Bosanac ti daje savete, da li je u pravu ili nije, niste pozvani da odlučujete da li je on u pravu ili nije. Bosanac nije nju napao, samo joj je delio savete. Ako neko ko ima iskustva, znanja, godinama sedi u žiriju, to znanje se ne može platiti - rekla je Viki.

- On je rekao da je neupotrebljiva i to je nju zabolelo, da sam na njenom mestu ja ne bih bila tako kulturna kao što je ona bila - rekla je Jelena.

- Ja bih se zahvalila, to ne treba da kaže da je neupotrebljiva - rekla je Viki.

Autor: R.L.