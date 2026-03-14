Podsećaš na Darka Lazića kad je počinjao! Miodrag Đokić pobrao sve simpatije, prošao direktno u sledeći krug! (VIDEO)

Oduševio sve!

Sledeći kandidat koji se večeras predstavio bio je Miodrag Đokić, koji je ovoga puta otpevao pesmu Šabana Šaulića "Majko sve ti opraštam", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga, Miodrag je ubrzao ritam uz pesmu Ljube Aličića "Samo ona može u život da me vrati", a za svoj nastup dobio je sva četiri "Da" i direktan prolaz u sledeći krug.

- Meni je bolja druga bila, brutalna je bila. Ti si za mene Elvis - rekla je Jelena.

- Molim vas Jelena, i ti burazeru da me ne oslovaljate sa Elvis, jer su ljudi počeli - Elvis, Elvis - rekao je Miodarag.

- Ja sam rekao koleginici da je spaljena jer prvo ne ličiš na Elvisa, drugo i da ličiš, možeš da budeš samo sprženi Elvis - rekao je Desingerica.

- Imaš boju glasa kao Elvis Prisli, ličiš na njega i mega si talentovan - rekla je Jelena.

- Mene podsećaš na Darka Lazića kad je počinjao da peva, budi malo veća zvezda od njega - rekao je Đani.

- Bio si stvarno u drugoj pesmi top, a u prvoj pesmi, nemoj više Šabana, strofu toliko nisi doneo, nemoj da se boriš sa visinom koja dolazi, nemoj biti nestrpljiv, nemoj skrnaviti onakvu lepotu. Nije ti objasnila mentorka, ona voli trubače, i voli rok muziku. Strofa je pokvarila refren koji je bio fantastičan, ja hoću da budeš savršen - rekao je Bosanac.

- Meni je i prva pesma bila odlična, imaš izuzetan vokal, to lako radiš, ne mučiš se, meni si bio dobar, zasluženo sva četiri da. Samo u toj drugoj pesmi, da ne gledaš u pod, nego da imaš odnos sa nama i sa publikom, ali mislim da ćeš to ispeglati - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.