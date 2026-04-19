Jovan Gavrilović ponovo ZADAO DOMAĆI ZADATAK! Niko nema zamerke za njega! (VIDEO)

Bio je fantastičan.

Naredni kandiat ove večeri bio je Jovan Gavrilović, koji se predstavio sa pesmom Radeta Petrovića "Šumadijo, ko bi tebe ostavio", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on je izveo i čuveni hit Predraga Živkovića Tozovca "Vlajna", a za svoj nastup dobio je sva četiri pozitivna glasa.

- Iz kruga u krug sve bolji i bolji, Vlajna ti nije bila dobra zbog tempa, stalno si išao napred, ali to nije umanjilo tvoj kvalitet, a naročito prvu pesmu, od Radeta Petrovića, toliko je dugo nisam čuo, tako mi je leglo na dušu, bravo za mentorku - rekao je Kemiš.

- Taške je birao pesme - rekla je Viki.

- Ja ne znam ko je Rade Vučković, a ni Rade Petrović, nisam znala stvarno, zato i treba da ga promovišete. Jovane, ja sam dosta starija od tebe, stvarno si dobar frajer, brutalno pevaš, imaš žišku, energiju, teraš da te gledamo i slušamo, stvarno si macan i po - rekla je Jelena.

- Macan diskrecija. Diskretan macan - rekao je Desingerica.

- Odličan si, ovo što je rekao kolega, nisi bio u tempu, stvarno si žiška, samo udaraj po tim pesmama, masovne a naše - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.