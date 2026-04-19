Pinkove Zvezde

Jovan Gavrilović ponovo ZADAO DOMAĆI ZADATAK! Niko nema zamerke za njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bio je fantastičan.

Naredni kandiat ove večeri bio je Jovan Gavrilović, koji se predstavio sa pesmom Radeta Petrovića "Šumadijo, ko bi tebe ostavio", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on je izveo i čuveni hit Predraga Živkovića Tozovca "Vlajna", a za svoj nastup dobio je sva četiri pozitivna glasa.

- Iz kruga u krug sve bolji i bolji, Vlajna ti nije bila dobra zbog tempa, stalno si išao napred, ali to nije umanjilo tvoj kvalitet, a naročito prvu pesmu, od Radeta Petrovića, toliko je dugo nisam čuo, tako mi je leglo na dušu, bravo za mentorku - rekao je Kemiš.

- Taške je birao pesme - rekla je Viki.

- Ja ne znam ko je Rade Vučković, a ni Rade Petrović, nisam znala stvarno, zato i treba da ga promovišete. Jovane, ja sam dosta starija od tebe, stvarno si dobar frajer, brutalno pevaš, imaš žišku, energiju, teraš da te gledamo i slušamo, stvarno si macan i po - rekla je Jelena.

- Macan diskrecija. Diskretan macan - rekao je Desingerica.

- Odličan si, ovo što je rekao kolega, nisi bio u tempu, stvarno si žiška, samo udaraj po tim pesmama, masovne a naše - rekao je Bosanac.

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Jedini pravi, originalni 'guz*njin sin' Robert Selinger! Žiri i publika u transu, zadao domaći zadatak (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Srbiji fale takvi omladinci! Jovan Gavrilović prošao direktno u sledeći krug, podigao sve na noge sjajnom atmosferom!

Zadruga

Nekome veselo, a nekome preselo! Uroš, Anastasija i Sandra napravili after u pušionici dok se trese Bela kuća od haosa (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Fenomenalni Damiano Roi još jednom zadao DOMAĆI ZADATAK! Karleuša nije zadovoljna: Batine ćeš dobiti (VIDEO)

Zadruga

OVAKO SE TRETIRA KRALJICA: Milovan ovim potezom zadao domaći zadatak ukućanima, Aleksandra se topi od sreće pored njega! (VIDEO)

Košarka

Ovo decenijama niko nije uspeo! Jokić UBACIO 104 POENA ZA 24 SATA - svi pričaju o njegovom podvigu