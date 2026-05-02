Jedna reč mi je u glavi, LJAKSE: Jovan probio led, pa dobio kritike od Karleuše (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Prvi kandidat koji se predstavio žiriju bio je Jovan Gavrilović, koji se pod palicom Viki Miljković, predstavio numerom "Spomenar" Šekija Turkovića.

Za svoju drugu pesmu odabrao je numeru "Kako da se radujem" Radiše Trajkovića Đanija, a na kraju ovaj kandidat imao je tri glasa "DA" i od Jelene Karleuše jedno "NE".

- Uvek je podrška moja, naročito kada mlad naš izvođač peva narodnu muziku. Čim sam dao "DA", normalno da je otpevao dobro - rekao je Kemiš.

- Meni je utisak samo jedna reč "ljakse"...Ma njegov manir pevanja, ja volim srpsku nošnju, ali ovo mi je seljački manir. Promenim radio stanicu, nekako mi je ljakse - rekla je Karleuša.

- Malo je takvih kao što je Jelena?! Sreća - rekla je Viki.

- Srećom samo sam jedna, ali vrlo vredna - rekla je Jelena.

- Ima mnogo njih koji podržava, peva i svira ovu muziku - dodala je Viki.

- Ja Jelenu razumem kako se ona oseća, ja volim ovu vrstu muzike, a da li si ti nešto pevao van ovoga?! Nisam rekao da je seljak, ja gotivim tu vrstu muzike, ali ako gledamo "Pinkovu zvezdu", ne znam koliko može da bude ako tera samo ovaj gas - rekao je Desingerica.

- Meni je samo do manira, malo je seljački manir - rekla je Karleuša.

- Tako se peva, ali bih voleo da ga vidim drugačije - rekao je Despić.

- To se tako peva i to je prava stvar i to narod prepoznaje, pa zato živi 40, 50 i 60 godina. Prema tome, tako se peva, pevao si lepo, jasno, ubedljivo, glasno...Ne znam kako bi trebalo drugačije ovo da se donese?! - rekao je Bosanac.

