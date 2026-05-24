Džan Imamović POSTAVIO STANDARD! Genijalnim nastupom raspametio žiri, Karleuša traži novog muža: Da li da nađem nekog Bosanca?!

On je bez greške!

Naredni takmičar ove noći bio je Džan Imamović koji se predstavio pesmom Staniše Stošića "Lela Vranjanka", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Potom je otpevao i pesmu Bjelog dugmeta "Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac", a žiri sa njim nije imao dileme - sva četiri da za Džana.

- Bravo bajiću, svaka čast, ludilo. Ti kad izađeš, malo me iznerviraš, mislim da ćeš da zaspiš i onda budeš dobar i perfektan, oduševljen sam, ne mogu kad je to tako, i onda se dešava ovo, ludilo i sve si bolji, svaka čast za mentore - rekao je Desingerica.

- Fenomenalan, sviđa mi se što imaš taj neki šmek, super si, samo vozi tako - rekla je Viki.

- Džan srce moje, snimila sam obe pesme znala sam da ćeš da pokidaš, znaš da bosance stvarno bije glas da su najbolji ljubavnici i najbolji muževi, trebalo bi da nađem nekog bosanca - rekla je Jelena.

- Mislim da ti samo to fali u životu - rekla je Viki.

- Ti si večeras bio ponos Bosne i Hercegovine - rekla je Jelena.

- Ti bi sad odmah trebalo za dve emisije da ideš dalje, ma bravo, jedan si triler zavukao tamo u Leli, ali bravo, bravo, bravo - rekao je Bosanac.

- Kako ti mene odabra nije mi jasno. Miroljub je bio tu kad sam ja bila odsutana, ali moj zet Miloš je sa tobom satima radio, jer je on prošao kroz golgotu takmičenja jer tačno je znao šta može da te poremeti, alal ti vera - rekla je Zorica.

Autor: R.L.