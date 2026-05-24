Karleuša ponovo dala 'NE' Jovanu Gavriloviću, produkcija ga poslala DIREKTNO U SLEDEĆI KRUG!

Skoro svaki krug je od nje dobio negativan glas.

Sledeći takmičar ove noći bio je Jovan Gavrilović koji je otpevao pesmu Milančeta Radosavljevića "Ustala je majka rano", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugo predstavljanje Jovan je odabrao pesmu Ferida Avdića "Tvoje oči plave", a onda je žiri dobio reč - tri da i jedno ne od Jelene.

- Gde nalaziš ove seljoberske pesme - rekla je Jelena.

- Sad si preterala svaku meru, ovu pesmu je komponovao i svirao Miroljub, ovu prvu pesmu - rekla je Zorica.

- Rekla sam za drugu - rekla je Jelena.

- Rekla si pesme, okači mačku o rep - rekla je Brunclikova.

- Ja se Zorice izvinjavam, ovo je tako seljačka muzika, odvratna. Ja ne volim takvu muziku, ali to ne znači da to ne može dobro da se peva - rekla je Jelena.

- Ono što ti daješ svojim kandidatima, onda ne bi trebao proći nijedan, ja ne da ne volim, nego mrzim tu muziku - rekao je Bosanac.

- Ti to nisi na pravilan način pevao, bilo je ruralno, džiberski, džudžovanski, može i kulturno - rekla je Jelena.

- Milanče Radosavljević ima koncert, za sat vremena je prodao 15 hiljada karatka, tako ruralan, džiberski i tebe će da zaborave uskoro... Jovane ti pevaj tako, ti si iz ovih krajeva, ja sam iz ovih krajeva, volim svaku dobru muziku - rekla je Zorica.

- Iz Borče - pitala je Jelena.

- Sa mnom ne možeš tako, ja sam iz Krnjače, povedi računa, ostavi tu čašu jer se gubiš u rasuđivanja. Ja sam rođena Beograđanka, sa Senjaka, ove njene pesme peva samo ona kod kuće - rekla je Brunclikova.

- Prva pesma je bila dobra na neki njegov način, ali ni slučajno ni približno Milančetu. Kod Milančeta on ima latentni falš u pevanju, koji ne smeta, a on je bio prečist - rekao je Bosanac.

- Ko će sad falš da ubode, ti nisi normalan, ko će tebi da ugodi - rekla je Viki.

- Milanče je specijalan slatkog pevanja, treba da se potrudiš da skineš - rekao je Bosanac.

Ognjen je dao Jovanu glas da ide dalje u sledeći krug bez baraža.

Autor: R.L.