Produkcija dala krila Pavlu Petkoviću! Prošao u sledeći krug, Bosanac ga nahvalio kao niko: Šarmantno, divno, zavodljivo!

Ide direktno u sledeći krug.

Pavle Petković bio je sledeći kandidat ove večeri koji je izveo pesmu Đorđa Balaševića "Pesma o jednom petlu", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Bajage i instruktora "Muzika na struju", a onda su usledili glasovi žirija - on je dobio tri da i jedno ne od Desingerice.

- Ne mogu, Zokile, znaš da vas gotivim, ali tri je bomba, nemojte me k*rati usred emisije - rekao je Despić.

- Gnušam ga se - rekla je Zorica.

- Ja te Pavle gotivim, i mislim da je rezultat bomba, nemam reči, dokle si ti došao, ti si ono... Mislim ostaje mi isto mišljenje, ima sve svoju granicu, već je to došlo... Ne mogu Zorica kad me gleda ovako mrko - rekao je Despić.

- Pojma nemaš da objasniš što si dao ne - rekla je Zorica.

- Slučajno sam dao ne, nisam dobro čuo - rekao je Despić.

- Ko bude rekao da Pavle nema pojma da peva, on ga je demantovao, otpevao si prvu pesmu perfektno, šarmantno, divno, zavodljivo, a druga pesma isto divno, naročito refren, a najlepše je što ti mene sa tim naočarima podsećaš na druga gospodina Josipa Broza Tita kad je bio na poternici Nemaca, bravo druže Tito - rekao je Bosanac.

- Ja sam ga molila da da glas, ali je on držao svoj stav - rekla je Viki.

Ognjen je odlučio da Pavle ide direktno u sledeći krug bez baraža.

