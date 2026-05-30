Ana Jokić bukvalno zapalila scenu! Na stejdž izvela plesačice, pa izvela Karleušin hit!

Ovo je bilo brutalno!

Naredna kandidatkinja ove večeri bila je Ana Jokić, koja je izvela pesmu grupe Zana "Vejte snegovi", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, ona je izvela i pesmu svoje mentorke "Samo za tvoje oči", a ona je dobila tri da, i samo jedno ne od Zorice Brunclik. Ana je inače za svoju drugu pesmu na scenu dovela i plesačice, pa su izvele pravu i ozbiljnu koreografiju.

- Kakav nastup, svaka čast, za Eurosong - rekla je Jelena.

- Ja sam rekla ne, pevanje ispod svakog kriterijuma u obe pesme, ja ovu drugu pesmu nisam razumela ništa. Lepa si, slatka, igraš fantastično, ali ne treba da biraš pesme koje ti odnose snagu i energiju, ili bar nemoj igrati dok pevaš - rekla je Zorica.

- Prva pesma, mislim da je greške tvoj način pevanja, možda je aranžman trebalo da bude neki klavir, tražio se neki viši ton od tebe, ali ne zameram, ja volim kako ti pevaš. Ne mogu da zamerimo mentorki jer nije producent, možda je trebalo da bude manje tenzičnije, uz jedan lid vokal. Druga pesma, ne mogu da komentarišem pevanje, jer je to zahtevno kako se to radi, a kad budeš radila doćićeš i donećeš to na usb, to će biti dovoljno, meni je bilo potpuno dobro. Ova muzika što si ti radila, to je klubska muzika, služi da dobre žurke, da se potroši alkohol - rekao je Despić.

- Hteo si da kažeš da ne služi ničemu - rekao je Bosanac.

- Služi dobrom provodu i niko ti neće gledati da li ti je dobar ton, meni je ovo bilo totalno kako se to radi, nema tu mnogo filozofije - rekao je Despić.

- Ja sam ovde nekoliko puta tokom takmičenja čula da neke pesme nisu takmičarske, pošto ti sada braniš svoju pesmu nisi smela da joj daš takvu pesmu za takmičenje. Ona igra od početka, ona ne peva. Ovo je takmičenje - rekla je Zorica.

- Ti si Zorice moderna žena, želimo i ovo da vidimo, nemoj da me razočaravaš - rekla je Jelena.

- Moram da se složim da pevanje nije bilo na nivou, ali ovu devojku, ovu kandidatkinju ne gledamo tim očima, ja nisam glasala sa te pevačke strane, ja sam glasala zbog druge pesme i performansa. Moram da se složim, ni prva pesma nije bila pevački, jer umirem, sasvim za njim, uzimaš vazduh, onda pevaj dve brze pesme, nemoj da se upuštaš u balade, jer to se ne peva tako, ovde pred polufinale. Dala sam ti da jer je posebna i drugačija i treba da ide dalje, treba da postoji, mora da bude neko mlad, lep i da kida, ja ću ti opet dati da - rekla je Viki.

- Ne znam Viki otkad ti zagovaraš ovo igranje - rekla je Zorica.

Ognjen je odlučio da Ana ipak ide dalje bez baraža.

Autor: R.L.