Anja Tabak ponovo na visini zadatka! Katapultirana u sledeći krug!

Očekivano sva četiri 'da'!

Naredna kandidatkinja ove noći bila je Anja Tabak koja je izvela narodnu pesmu "Moj dilbere", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Odmah potom ona je izvela i hit Tamare Todevske "1003", a onda su usledili glasovi žirija - sva četiri da za Anju.

- Ja sam zapanjen kakav je tvoj vokal, baš onako nekako si mi držala pažnju, vrhunski je, baš takmičarski, nije bilo klubski, ja sam bio hipnotisan tvojim pevanjem, i kako izgledaš, bukvalno zasluženo četiri da, svaka čast - rekao je Desingerica.

- Prelepa si, izgleda večeras kao anđeo, kao pahuljica - počela je Viki, ali se Jelena ubacila.

- Nemojte zaj*bavati - navela je Miljkovićka.

- Ju, fina smirna žena - rekla je Zorica.

- Devojko, Anjine, pevačice, prelepa si, ponovo ću da ponovim, jako si večeras stofisticirana, prva pesma onako, bila je okej, nisi baš stilski sve ispoštovala, druga ti je mnogo više legla, mnogo mi se više dopala, i moj glas zbog druge pesme - rekla je Viki.

- Prva pesma, nemoj više sevdalinke, ti to niti osećaš, niti znaš, nedovršeno, kad si se lepo stpustila dole kadencom trebalo je zakucati kraj, drugo stilski trileri i ukrasi, jako loše vladaš u niskim lagama - rekao je Bosanac.

- Meni je to bilo baš dobro, ja sam rođen na sevdalinkama, ja uvezao sevdalinke iz Amerike - rekao je Desingerica.

