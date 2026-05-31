Valentina Savović i ovog puta bez baraža ide u sledeći krug! Desingerica skovao plan: Ja bih da izbacimo Jelenu!

Postaje tesno u crvenim stolicama?

Naredna takmičarka ove noći bila je Valentina Savović koja je izvela pesmu Parnog valjka "Dođi", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je izvela pesmu svoje mentorke Karleuše "Insomnia", a onda je žiri glasao - sva četiri da za Valentinu.

- Prva pesma, bolje da se nije desila, druga pesma, potrudila si se, imala si igračice, i kad se neko potrudi, radi, ja volim da nagradim, nisi došla kao da ti je svejedno, i bila je bolja druga pesma, dobro si igrala, trudila si se, i korektno si otpevala i ja ti dam ne, ne mogu, nije fer, da je ostalo kao prva pesma bilo bi ne, ali sad je ovako - rekla je Viki.

- Što bi rekla Jelena, meni je ovo omiljena Jelenina pesma i zato sam glasala za tebe, kad sam videla ove dve igračice i tebe, videla sam nju, kad visi sa one sajle, pa dok se spusti dole, međutim, ja moram nešto na glas da kažem, je l' ste vi čuli šta je rekao Ognjen, vi nemate pojma šta ću na kraju da vam uradim? Ja mislim da će nekog od nas da izbace, a vi da se solidarišete - rekla je Zorica.

- Ja znam da bi svaki član žirija mene izbacio - rekla je Jelena.

- Ja ne bih ni Singericu izbacila a ne tebe - rekla je Zorica.

- Ja sam pre za to da izbacimo Jelenu, a ne tebe Zorice - rekao je Despić.

Autor: R.L.