Ovo treba oporezati na KIČ I ŠUND! Jelena i Bosanac ujedinjeni protiv mentorke Aldina Huremovića, šokirani izborom pesama!

Tvrde da odavno nisu čuli nešto lošije.

Naredni takmičar ove večeri bio je Aldin Huremović koji se predstavio pesmom Halida Bešlića "Prokleta je žena ta", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugo predstavljanje on je izabrao pesmu Ljube Lukića "Žena u crnom", a onda su usledili glasovi žirija - sva četiri da za Aldina.

- Ovi iz Niša Kerber nestadoše otkad se ovo snimilo, ova druga, ja bih dao da, ma zaboravi ovo, ovo ko je snimio ovo bi trebalo oporezovati - rekao je Bosanac.

- Ovo treba oporezovati kao kič i šund, ober seljački. Ovaj kriminalni odabir džiberskih pesama - rekla je Jelena.

- Najdžukačkija pesma na svetu, ne daj mi bože da sam ovo snimio - rekao je Bosanac.

- Ovo je sigurno hit tamo gde ti izlaziš - rekla je Jelena.

- Pa i ti pevaš tu gde i ja pevam, svuda se pušta Ljuba Lukić - Žena u crnom - rekla je Viki.

- Ko je birao ove pesme? Nemoj više, ovo je užas - rekla je Karleuša.

- Ja sam rekla sve dajući da - rekla je Zorica.

- Druga pesma kung fu klasičan - rekao je Despić.

