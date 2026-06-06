Haris Kajević otvorio emisiju sa ČETIRI DA! Zorica obećala Jeleni da ostalim kanidatima neće GLEDATI KROZ PRSTE!

On ide dalje!

Prvi kandidat ove 37. epizode "Pinkovih zvezda" bio je Haris Kajević, koji se predstavio Đanijevom pesmom "Ti me nikad nisi volela", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao pesmu Fatmira Sujlejmanija "Kad se duše sretnu", a onda je žiri rekao svoje - sva četiri da za Harisa.

- Ja znam šta je Ognjenu u glavi - rekao je Desingerica dok je gledao Amidžića kako negoduje.

- Nisam sigurna da smo bili u pravu, ali hajde... Bilo je tu uspona i padova, prvi si probio si led, dok si se malo i ti navikao i na scenu, mada imate svi probe. U drugoj pesmi, krenuo si dobro, pa si u refrenu ušao u falš, ne znam šta bih rekla, bilo je dobro, a da li je za četiri da nisam sigurna - rekla je Viki.

- Ne bih se složio da je ovo bilo za četiri da, nismo baš realni, možda smo malo slabi na tebe. Mislim da je prva pesma potpuno loš odabir za tvoj pravac, to se ne peva tako, malo mi je bilo neprijatno za slušanje, druga je tvoj fazon, i u drugoj je bilo nekih problemčića, ali ne bih mogao da zamerim, jer mi je prva bila dosta kritična, a druga mi je bila opravdanje da kažem dobro je - naveo je Despić.

- Ja ću sad da imitiram Jelenu, Harise bio si brutalan, znaš šta smo na početku čuli, ja sam se naježila, ali sve se ispravilo, bilo je brutalno, laku noć, srećno sine - rekla je Zorica.

- Što se mene tiče, ja sam bacio kalkulaciju, jer je on bio dobar kroz sve prošle krugove, na neki način gledamo ovu Pinkovu zvezdu, gledam njega, deluje tako razdragan i sve, ali večeras mu ništa nije išlo sa glasom. Nesigurno, neuvežbano, prepadnuto, i prva i druga pesma. Prva ti uopšte ne leži, tako da mislim da si sad prošao kroz iglene uši, ima šanse da se popraviš, a bogami i da budeš kažnjen. Nesigurno, intonativno klimavo, tekst nerazumljiv, nabijaš taj mikrofon u usta, sve je mutno, doviđenja. Vi ste se utrkivali ko će da da, da bi sačuvao kredibilitet za svoje kandidate - rekao je Bosanac.

- Ovo nije fer, šta misliš ja se sad uvlačim Jeleni, jer je moj kandidat sledeći. Dakle od sad svi Jelenini kandidati osim jednog večeras idu na ne - dodala je Zorica.

- Vreme je da se izbace tvoji kandidati koji ovde žive jer su se neki uvlačili tebi - rekla je Jelena.

- Ti si sa mnom otvorila front? - bila je besna Brunclikova.

Autor: R.L.