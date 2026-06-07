Zovi me, u tri ili u pet! Karleuša se direktno obratila Stefanu Cekiću, ovakav upad niko nije očekivao!

Ranije nije imala najlepše komentare za njega.

Stefan Cekić naredni je takmičar ove noći koji je izveo pesmu Dženana Lončarevića "Piješ sine", a njegov mentor je Desingerica.

Odmah potom on je izveo i Bađijevu pesmu "Valentina", a žiri kod njega nije imao dilemu - sva četiti da i direktan prolazak u sledeći krug.

- Zemljak, ovo ti je znaš koliki kredit, iscureo, prva stvar, trebalo je usporiti prvu pesmu, dobro si pevao, ali si bio van tempa. A u drugoj pesmi se nisi sastavio jer te ubio taj. Prema tome, sledeća emisija na najmanji mig ovakvih stvari popravljaćete. Rekao sam ti da ne radiš tako, nije to dobro - rekao je Bosanac.

- Meni je bilo super. Na bizaran način mi se sviđa što se Despić ovako raduje. Stvarno si mi Stefane bio dobar, i pevanje i energija, niko nije zevnuo, kad sam neraspoložena, teško me je podeći i iskreno da ti kažem, išla bih tamo gde ti pevaš, zovi me. U tri, ili u pet - rekla je Jelena.

- Ja te zovem na našu žurku, to će biti žurka riba, volela bih da slušam neke pesme koje ti pevaš, nema potrebe da ti pravim spisak, ni tebi, ni Đoletu, ni Jovanu, vaš izbor, a naš novčanik - rekla je Zorica.

- Meni si bio fantastičan, bravo kako si se izborio, malo te je vukao tapan, ritmički, bravo kako si ipak gazio na prvu, nije se osetilo u tvom pevanju, ispao bi iz ritma totalno, tapan je malo vukao u nazad, a ti si bio odličan - navela je Viki.

Autor: R.L.