PRERASTAO SI U PRAVOG PITONA! Luka Đokić pobrao sve simpatije, dobio nikad bolje komentare!

Oduševio sve.

Naredni kandidat ove večeri bio je Luka Đokić koji je izveo Tifinu pesmu "Da te Bogdo ne volim", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga Luka je otpevao i pesmu grupe Kerber "Hajde da se volimo", a žiri s njim nije imao dileme - sva četiri da i direktan prolaz u sledeći krug.

- Bravo, ovo je tvoje najbolje izvođenje, kunem ti se bajo, meni tvoj vokal uvek nekako bomba. Nikad mi nisi ni dole ni previše gore, uvek si lepuškast, samo je bitno kakav repetoar izabereš, a ovaj ti je legao da se topim kao čokolada - rekao je Despingerica.

- Bio si odličan, možda si za mrvicu bio bolji prošli put, ali i ovo je fantastično - rekla je Viki.

- Ja sam rekla da je Luka bio neprimetan u prvih nekoliko krugova, a onda si se naljutio, i krenuo si da nas rešetaš sa tim glasom, sa interpretacijom koja je drugačija, ali prepoznatljiva, ima nešto što je tvoje, srećno sine - rekla je Zorica.

- Nikome ne smeta kad pevaš tačnu melodiju, kad pevaš kako treba a daš sebe za razliku od ovoga Despićevog koji se jedva sastavio, šalim se, bravo momče. Ti si meni trebao ispasti u drugom, trećem krugu gotovo. Toliko si bio metiljav, uplašen, ali si majstore večeras napravio da si prešao igricu i ušao kod Selingera da se koljete, biće vrlo interesantno slušati vas - rekao je Bosanac.

- Prerastao iz cave u pitona - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.