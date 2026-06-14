Igor Lošić na scenu izveo svoje prijatelje iz takmičenja, Desingerica mu ipak nije dao prolaz u polufinale: To je tvoj sopstveni interes i nije korektno!

Ipak će morati sreću da pronađe u baražu.

Igor Lošić sledeći je takmičar večeras koji se predstavio pesmom Tropiko benda "Zauvek tvoj", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Nedeljka Bajića Baje "Koktel ljubavi", a onda je žiri rekao svoje - on je dobio tri da i jedno ne od Desingerice.

Ono što je interesantno jeste da su sa Igorom na sceni u drugoj pesmi bili i njegovi prijatelji iz takmičenja Dragana Mitorvić, Džan Imamović i Pavle Petković.

- Meni si ti bio dobar, ništa specijalno loše, ali kad sve saberem ko je sve imao tri da, to je u principu to, i moj kandidat je imao jedno ne koji je bolji od tebe, mislim da je ovo bomba rezultat - rekao je Desingerica.

- Mislim da je realno, ovo je taman za tri da - rekla je Viki.

- Ja mislim da ćeš ti top da radiš na terenu sa svima nama i da ćeš u jednom momentu da snimiš jednu hit pesmu i da postaneš velika zvezda, to se vidi na tebi. Prva pesma je bila dosta falša a druga je bila bomba, to je tvoj fazon to treba da guraš. Kako god da se završi ovo po tebe, ja hoću da ti dam podršku i jedan kompliment, da ti stvarno zaslužuješ da uspeš, prvo što si mnogo fin dečko, lepo pevaš, lepo izgledaš, kulturan si i stvarno jedan takav treba našoj sceni - rekla je Jelena.

- Meni si bio sasvim u redu, jedno osveženje sa tvojim kolegama iz grupe. Ako ti Desingerica nije dao glas, to je njegov sopstveni interes, ja se sa tim ne mogu složiti, da si rekao da je bio lošiji od mog kandidata, nego pominješ svog, to nije korektno - rekao je Bosanac.

Ognjen Amidžić je odlučio da Igor ipak ide u baraž.

Autor: R.L.