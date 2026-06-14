U polufinale se plasirao i Elsan Pilica! Rečima pesme dirnuo Desingericu u dušu: Zamišljam na svadbi kako pevam ćerki i PLAČEM!

Još jedan takmičar u polufinalu.

Sledeći takmičar ove noći bio je Elsan Pilica koji je otpevao pesmu Đovanija Bajramovića "Rodila se mala", a njegova mentroka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Sinana Sakića "Ej otkad sam se rodio", a žiri je potom glasao - sva četiri da za Elsana.

- Prva pesma takav krindž, ne znam ko peva, takav krindž, pakao, golubica, mezimica, usnice, tatine g*zice, krindž, ali druga jedan na jedan, ne da si za žurke, ti si za salu i za velike koncerte - rekla je Jelena.

- Ja bih obrnuto, meni je prva, krenuo sam da razmišljam i bio sam u fazonu ja sam ćale, imam ćerku, i onda sam zamislio na svadbi kako joj pevam i plačem, ja imam svadbu i povešću ćerku. Svoju ćerku ću da je ponesem, da tražim ovu pesmu - rekao je Desingerica.

- Srećan ti praznik, danas svi dobijate poklon od mene, jer je to za vaš praznik - rekla je Zorica.

- Dobar si bio, ne možeš biti bolji, prvi put od početka do kraja da si sastavio kako treba - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.