Svaka koja se probudi pored njega... Elsan Pilica ponovo svojim vokalom napravio zemljotres, Karleuša ga posebno POHVALILA!

Ide dalje u sledeći krug bez baraža.

Elsan Pilica bio je sledeći kandidat ove večeri koji je izveo pesmu Sinana Sakića "Život da stane ne sme", a njegova menotka je Viki Miljković.

Odmah potom on je otpevao i pesmu Šerifa Konjevića "Gdje je sad", a onda su usledili glasovi žirija - sva četiri da za Elsana.

- Elsane, što gledaš u Jelenu kad ja pričam, sve vas muškarce vuče glava tamo... Ti si jedan čvrst pevač, nigde brate da pogrešiš, ne znam šta da uradim, ja sam ti našla jednu manu, u prvoj pesmi si malo previše afektirao i eto ti mene, srećno - rekla je Zorica.

- Bilo je dobro, nisi mnogo uvažio, ali svaka čast - rekao je Bosanac.

- Ja ne mogu da se ne smejem na taj vokal, pakao. Standarno dobar, meni jedino smeta što znaš da skratiš, i dosta pevaš imrovizovano, već si zreo pevač, teško je sad to menjati, to je to - rekao je Desingerica.

- Meni se sviđa i tvoje ime i prezime i bitno je da te prepoznaju po tom specifičnom imenu i prezimenu, onda da te prepoznaju po toj specifičnoj boji glasa. To što se Despić smeje, kao majmunu kad daš bananu, to je u pozitivnom smislu, jer mu se sviđa tvoj glas, seksi, rasni glas. Svaka koja se probudi pored njega kad joj kaže: "Dobro jutro lutko", rasan, masan, originalan tako se peva ta muzika - rekla je Jelena.

Autor: R.L.