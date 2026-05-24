AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Svaka koja se probudi pored njega... Elsan Pilica ponovo svojim vokalom napravio zemljotres, Karleuša ga posebno POHVALILA!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ide dalje u sledeći krug bez baraža.

Elsan Pilica bio je sledeći kandidat ove večeri koji je izveo pesmu Sinana Sakića "Život da stane ne sme", a njegova menotka je Viki Miljković.

Odmah potom on je otpevao i pesmu Šerifa Konjevića "Gdje je sad", a onda su usledili glasovi žirija - sva četiri da za Elsana.

- Elsane, što gledaš u Jelenu kad ja pričam, sve vas muškarce vuče glava tamo... Ti si jedan čvrst pevač, nigde brate da pogrešiš, ne znam šta da uradim, ja sam ti našla jednu manu, u prvoj pesmi si malo previše afektirao i eto ti mene, srećno - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bilo je dobro, nisi mnogo uvažio, ali svaka čast - rekao je Bosanac.

- Ja ne mogu da se ne smejem na taj vokal, pakao. Standarno dobar, meni jedino smeta što znaš da skratiš, i dosta pevaš imrovizovano, već si zreo pevač, teško je sad to menjati, to je to - rekao je Desingerica.

- Meni se sviđa i tvoje ime i prezime i bitno je da te prepoznaju po tom specifičnom imenu i prezimenu, onda da te prepoznaju po toj specifičnoj boji glasa. To što se Despić smeje, kao majmunu kad daš bananu, to je u pozitivnom smislu, jer mu se sviđa tvoj glas, seksi, rasni glas. Svaka koja se probudi pored njega kad joj kaže: "Dobro jutro lutko", rasan, masan, originalan tako se peva ta muzika - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Elsan Pilica dobio sva ČETIRI DA, Karleuša mu dobacila: Lepa ti je i g*za, ja to gledam!

Pinkove Zvezde

Bilo je previše nasilno, uznemirujuće! Karleuša 'sasekla krila' Stefanu Cekiću, produkcija mu ipak progledala kroz prste! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Zorica pozvala Damiana Roija da joj bude GOST NA KONCERTU! Karleuša se još jednom sukobila sa Viki!

Pinkove Zvezde

Maestralni Džan Imamović pobrao sve simpatije: Ti si ČAROBAN! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

POPUŠTAŠ PO ŠAVOVIMA: Ognjen Inđić dobio packu od Karleuše, produkcija mu ipak DALA KRILA!

Pinkove Zvezde

Ovo ti je kredit, nadam se da će da te motiviše! Žiri ovog puta progledao kroz prste Valentini Savović! (VIDEO)