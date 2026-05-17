Elsan Pilica dobio sva četiri DA ali i ribanje: Pevaš standardno dobro, ali postaje dosadno! (VIDEO)

Moraće nešto da promeni.

Elsan Pilica sledeći je takmičar ove večeri koji se predstavio pesmom Halida Bešlića "Mora i planine", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Šerifa Konjevića "Zbog tebe sam vino pio", a onda su usledili glasovi - sva četiri da za Elsana.

- Pilice, ti si meni standardno dobar, samo mi smeta što ti stalno isto pevaš, sram te bilo, čisto, tačno, prosto mi stvara problem za glasove, bravo sine - rekla je Zorica.

- Nema šta, meni si ti standarno odličan, možda malo da čačnete repertoar, ovo je tvoja komfor zona, što ne otpeva Adila, malo da ga vidim u tom maniru - rekao je Desingerica.

Zorica ga je upitala da li može da peva nešto iz Šumadije, a on se odmah prihvatio mirkofona i zapevao pesmu "Šumadijo, Šumadijo ko bi tebe ostavio".

- Ja sam sad iznenađena što sam čula, nisam očekivala da ovo znaš i da ovako lepo ovo pevaš, sad je momenat kad ćemo početi svi da te bušimo jer je vreme da izađeš iz onoga što se zove komfor zone, to je ono što ti fali da se konačno desi tvoj veliki uspeh i van ovakvog takmičenja, to je standardno dobro, ali strašno je kad postane dosadno - rekao je Jelena.

- Sve što sam govorio, nisi poslušao, sasuću sledeću emiciju, ako bude ovako, svaku strofu si kratio, što nisi usporio, istu tu stvar si ponovio i u prvoj pesmi, svaki završetak si skratio, kao mađarski psi. Dečko ne zna da peva ni u sedam osmina, peva u četiri četvrtine i skraćuje, najdobronamernije ti kažem, ti se meni sviđaš, ali pevaš prljavo - rekao je Bosanac.

- Bravo, ja sam zadovoljna, odličan si - rekala je Viki.

Autor: R.L.