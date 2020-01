Server: Trampu treba uspeh na Kosovu zbog impičmenta

Ne vidim kako bi dijalog mogao da bude nastavljen pre formiranja vlade u Prištini. Mogao bi da bude još više odložen zbog srpskih izbora u maju. Sumnjam da je u interesu Kosova da pregovara tokom predizborne kampanje u Srbiji, kaže u intervjuu za Kosovo Onlajn Danijel Server, profesor Univerziteta Džons Hopkins u Vašingtonu i ekspert za Balkan na naše pitanje da li će nakon dogovora o uspostavljanju avio-linije između Beograda i Prištine, kao i najave uspostavljanja železničke linije, dijalog uskoro biti nastavljen.

Server na početku napominje da i Priština i Beograd moraju istovremeno povlačiti poteze, odnosno i da takse budu ukinute i da se prekine kampanja za povlačenje priznanja Kosova.

Da li ste promenili mišljenje u vezi sa Ričardom Grenelom ili ostajete pri izjavi da je njegovo imenovanje na mesto specijalnog izaslanika bizarno?

Drago mi je što je postignut napredak u vezi sa avio i železničkim linijama, uprkos ograničenjima avio-linije kada se radi o ljudima koji kao ja dolaze na Kosovo bez prolaska kroz Srbiju. I dalje mislim da je imenovanje Grenela čudno, ali mi je drago da mogu da odam priznanje kada je zasluženo.

Prema vašem mišljenju, da li je razmena teritorija nešto što više nije na stolu?

To je „zombi“ ideja koja luta svetom, tražeći nekoga ko će je oživeti. Ne bih bio iznenađen da pronađe nekoga, ali ne mislim da je dobra ili izvodljiva. Glavna barijera je fundamentalno diplomatska, a to je reciprocitet. Šta god Srbija da dobije na severu, moraće da ekvivalentno da na jugu, a isto važi i za Kosovo. Mislim da niko nije spreman za to.

Da li mislite da je predsednik Tramp nestrpljiv da pronađe brzo rešenje za Kosovo zbog izbora u novembru ili izbori u SAD ne utiču na dijalog Prištine i Beograda?

Nema sumnje da predsednik traži bilo kakav internacionalni uspeh koji bi skrenuo pažnju sa njegovog impičmenta (opoziva) i suđenja u Senatu. Malo je zemalja u kojima unutrašnja politika nema uticaj na stranu politiku.

Prema vašem mišljenju, mogu li Beograd i Priština da postignu dogovor i šta bi taj dogovor trebalo da sadrži?

Da, mislim da je dogovor moguć. Moraće da podrazumeva to da Srbija u nekoj formi prihvati kosovsku nezavisnost i teritorijalni suverenitet, kao i razmenu diplomatskih predstavnika na nivou ambasadora. Takođe će biti potrebne jasne odredbe u vezi sa zaštitom manjina i srpske kulturne i verske baštine na Kosovu, kao i jednakom zaštitom manjina, uključujući i albansku, u Srbiji.