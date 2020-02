Dačić: Bez SPS teško može biti moderne i pravedne Srbije

Predsednik Socijalističke partije Ivica Dačić izjavio je danas da SPS već tri decenije stoji postojano, ali da bez Srbije nema SPS, navodeći i da bez socijalista teško može da bude moderne i pravedne Srbije.

-Nikad ne kažem živela Socijalistička partija Srbije, jer bez Srbije nema Socijalističke partije, a i bez SPS teško će biti moderne i pravedne Srbije - rekao je Dačić na proslavi 30 godina postojanja SPS pod sloganom "Mi stojimo postojano".

Dodao je da je ovo izborna godina, ali da ne želi samo da priča o tome, jer ako narod do sada nije video "ko brani nacionalne interese", onda on to ne može da im objasni u kampanji.

-Ako ovaj narod do sada nije video ko koliko vredi, ko štiti i ko se bori za očuvanje nacionalnih interesa, a ko želi da ih rasproda, teško ćemo uspeti da nekoga ubedimo u predizbornoj kampanji - rekao je lider socijalista, koji je ministar spoljnih poslova.

Dačić je podsetio i na reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića da dolaze teška vremena i da je potreban zajednički front kojim ćemo brantii Srbiju i srpske interese.

-Aleksandar Vučić ima našu punu podršku u teškim vremenima u kojima su mogući ultimatumi da bi Srbija priznala Kosovo i Metohiju - rekao je Dačić i poručio da Vučić treba da zna da ga podržava i većina građana Srbije.

Podsetio je i da SPS na izbore izlaze sa koalicionim partnerom Jedinstvenom Srbijom.

On je rekao da stub SPS ima dve orijentacije - patriotsku i socijalne pravde i jednakosti.

-Među nama nema izdajnika, nikad ih nije bilo, niti će ih biti - rekao je Dačić.

Poručio je da je važno da funkcioneri SPS čuju šta narod misli, a oni koji tako ne misle i kojima se ne sviđa politika koju vodi, politika očuvanja nacionalnih interesa, koji misle da smo mi "genocidan narod, nemaju šta da traže u SPS i mogu da idu".

Rekao je da je veoma ponosan što su vraćena neka tradicionalna prijateljstva iz vremena Tita i Pokreta nesvrstanih i da je kao rezultat toga 17 zemalja povuklo priznanje. On je dodao da je jedna od tih zemalja Antigva i Barbuda, čiji je ministar Čet Grin govorio na svečanosti u Sava centru.

Članovima i simaptizerima stranke poručio je da nezavisno od izbora budu ponosni na tradiciju i istoriju socijalističkog pokreta, jer pripadaju ogromnoj porodici koja misli dobro svom narodu i svojoj državi.Lopovi i izdajnici nikad neće doći na vlast u Srbiji, rekao je Dačić.

On kaže da garantuje da ni SPS, ni SNS, sa kojom će saradnju nastaviti nakon izbora, nikad neće prihvatiti ništa protivno Srbiji i srpskim interesima.

Dačić je dodao da je stranka prošla kroz teška vremena kroz koja su prolazili i zemlja i građani.

Podsetio je i na 5. oktobar i na to da su mnogi mislil da će SPS nestati, i da je dan kasnije na sastanak GO došlo samo njih 12 koji su očuvali stranku. Funkcionerima stranke je poručio da moraju da znaju da nisu veći od partije, da su tu zbog SPS koja će ostati i posle njih.

Svečanost u SC počela je intoniranjem Himne Bože pravde i Internacionale.