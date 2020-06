VUČIĆ NAKON SASTANKA U MOSKVI: Putin će posetiti Beograd u oktobru, biće to veličanstven događaj!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučića najavio je nakon sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, da će lider ruske države posetiti našu zemlju u oktobru i ocenio da će to biti veličanstveni događaj.

Vučić je rekao da je sa ruskim liderom imao veoma dobar razgovor o svim ključnim političkim pitanjima, a pre svega o KiM i celokupnoj situaciji u regionu i svetu, kao i da je od Putina dobio dobre analize i određene savete.

Predsednik je istakao da je veoma zadovoljan razgovorom i da su politički odnosi veoma bliski između naše dve zemlje.

-Dobio sam određene savete i dobre analize od predsednika Putina - dodao je on.

"Putin poštuje stavove Srbije" Vučić je rekao da mu je ruski predsednik na mudar način preneo svoje mišljenje po pitanju Kosova i Metohije, pre svega, poštujući stavove Srbije. -Pričali smo o svim idejama u svetu i načinima za rešavanje kosovskog problema, i, ako mogu tako da kažem, Putin je na jedan mudar način iskazao svoje mišljenje, pre svega, poštujući stavove Srbije. Rusija poštuje Srbiju i tu nema nikakve sumnje - rekao je Vučić,. Njemu je, dodaje, bilo važno da čuje Putinove stavove i misli po pitanju Kosova i Metohije. -Suviše je Putin mudar i veliki da bi nešto radio direktno, ali na pametan način ume da ukaže na određene stvari i na tome sam zahvalan - rekao je Vučić.

Rekao je i da je sa Putinom razgovarao o ekonomskim odnosima i da su dve zemlje u prva tri meseca uprkos koroni imale uvećanje trgovinsike razmene od sedam odsto.

-To je gotovo neverovatno, razgovarali smo i o tome šta još možemo od ekonomske saradnje da uradimo i uvećamo našu trgovinsku razmenu - rekao je predsednik.

Rekao je da je bilo reči i o radu RŽD na srpskim prugama i dodaje da Rusi to rade veoma kvalitetno

Predsednik Srbje je rekao da je sa Putinom pričao i o o vojnotehnoičkoj saradnji dve zemlje, kao i oko izgradnje gasovoda i kada će da poteče prvi gas kroz Srbiju.

"U četvrtak i petak u Briselu, pa onda u Vašington"

Vučić je potvrdio da će u četvrtak otputovati u Brisel, gde će razgovarati sa najvišim predstavnicima EU, a da će odatle otići u Vašington.

-U četvrtak uveče ću se sa sastati, između ostalih, sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, a u petak, pretpostavljam, sa Šarl Mišelom, nadam se i da će naš veliki prijatelj Donald Tusk imati vremena da nas primi, i naravno sa Miroslavom Lajčakom. Kada završim te sastanke, pravac na aerodrom u Vašington - rekao je on.

Putin potvdrio dolazak u Srbiju u oktobru Vučić je istakao da je Putin potvrio da će doći u Srbiju u oktobru. -Razgovarali smo o svim važnim pitanjima, o Putinovom dolasku u Srbiju. On je potvrdio da u oktobru dolazi u Srbiju. Biće to veličanstven događaj, kada budemo otvarali Hram Svetog Save - rekao je Vučić novinarima. To će, kaže, biti i dani koji će potvrditi zajedničku borbu srpskog i ruskog naroda u Drugom svetskom ratu. Predsednik je podsetio da će sutra, na Vojnoj paradi povodom obeležavanja 75-godišnjice pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, kojoj će i sam prisustvovati, učestvovati pripadnici Vojske Srbije. -Bićemo ponosni kada u Moskvi budu marširali momci sa srpskom zastavom - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara za mišljenje vezano za takmičenje EU i SAD u pronalaženju rešenja za kosovski problem, predsednik je rekao da je Srbija mala, ali uspravna zemlja, koja mora da vodi računa da se malo kome zameri, ali uvek zaštiti svoje vitalne i državne interese.

Na pitanje da li je tačno pisanje pojedinih medija da će se na sastanku u Vašingtonu pojaviti i američki predsednik Donald Tramp, Vučić je rekao da ne veruje u to i dodao da bi se američki predsednik pojavio ako bi se došlo do nekog rešenja.

-Mislim da je Ričard Grenel potvrdio da će se razgovori voditi o ekonomskim odnosima - podvukao je on.

Vučić je rekao da nije slučajnost što su Amerikanci podržali ideju "mini šengena", jer on donosi bolji život Balkanu, slobodan protok robe, kapitala, usluga i ljudi, čime bi ljudi zaboravili na sve nedaće i pošasti.

Kako naglašava, u Vašingtonu će imati teške razgovore, ali da narod ni ne bira nekog zbog lepih stvari, već da se bori i vodi računa o našim nacionalnim interesima.

On je rekao da nikome neće biti prijatni ti razgovori, niti je prijatno da se sretne sa predstavnicima Prištine, ali da se na razgovore mora ići.

Na pitanje da li očekuje nove provokacije Prištine, kaže da ga to ne zanima i oni koji govore "neću ovo, neću ono", to rade ako imaju neki psihološki problem.

-Ako imate sigurnost u sebe, ne treba vam to - rekao je Vučić.

On je napomenuo i da se pričalo o tome da će na Vidovdan potpisati nezavisnost Kosova, ali da posle izbora i onoga što je najavio Ričard Grenel da će se razgovarati o ekonomskim temama, sada to više ne pominju, ali se niko posle toga nije ni izvinio.

Ponovio je i da je sa Putinom do sada imao 17 susreta i da je današnji bio jedan od najboljih.

"Svakako ćemo razgovarati sa SPS-om, još je rano"

Vučić je odgovarajući na pitanje novinara da li će možda opet doći do koalicije SNS-a i SPS-a, da će svakako razgovarati sa socijalistima, ali da je još rano da o tome govori.

Na pitanje novinara Pinka da prokomentariše to što je lider SPS-a Ivica Dačić rekao da čeka njegov poziv i da li će biti nešto od toga, Vučić je rekao: "Svakako da ćemo da razgovaramo, ali ja ne bih da govorim o tome, pošto je još rano".

Vučić se osvrnuo na komentare iz dela opozicije da će srpski parlament biti bez opozicije, što bi značilo da će svi biti u vladajućoj koaliciji: "A, kako vi to znate, je l' to neko ušao u moju glavu, kako to iko može da zna? Oni su sebe predstavili kao jedinu moguću tajkunsku opozicju, a svi drugi nemaju pravo na glas niti bilo šta drugo. Neki su pokazali i koji nisu ušli upalament, koji su imali pristojan broj glasova, da imaju neku vrstu političke budućnosti. Ali, su mnogi imali strah da se suprotstave užasnoj kampanji preko koja je vođena i preko društvenih mreža i tajkunskih medija protiv svih koji bi na izborima učestvovali"

Vučić je naglasio da je važno da se napravi zdravija klima i bolji odnos u srpskom parlamentu.

"Zna se kome treba verovati"

Predsednik Vučić odgovorio je na optužbe dela opozicije i pojedinih medija, da država lažira podatke o broju preminulih i zaraženih koranavirusom, ocenom da je reč o njihovom licemerju i očajničkim pokusajima da se predstave u boljem svetlu.

Prvo su ga, kaže, napadali da "povećava" broj preminulih, kada je država ubrajala u korona statistiku preminule, na primer, od srčanog udara, ali kod kojih je utvrđeno i prisustvo korona virusa, a sada su, kaže, okrenuli priču.

- To vam je kao lupati u šerpe da se ukinu sve mere, a kada se ukinu sve mere, onda bi da lupate meni u glavu što sam te mere ukinuo.Tako da licemerju kraja nema, ali to nije mnogo važno - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da se koriste ljudski životi, odnosno smrt određenih ljudi, i da su u pitanju očajnički pokušaji onih koji ga optužuju da se predstave u boljem svetlu, ali da narod traži ljude koji rade, koji se trude, i donose nešto za svoju zemlju.

Komentarsišući izjavu Borisa Tadića na tviteru da umesto "kriznog, imamo režimski štab", Vučić je ironično čestitao Tadiću i njegovoj, kako je rekao, velikoj koaliciji na ostvarenim rezultatima na opštini Vračar,gde su osvojili oko 10 posto glasova.

- A, što se tiče svega drugog, da li više verujem doktoru Konu, Nestoroviću, Dariji Kisić, Srđi Jankoviću, Tiodoroviću, i da li ih više poštujem... ili ovom čoveku, možete sami da zaključite...

Putin uputio otvorene čestitke za ubedljivu pobedu na izborima

Predsednik je zaključio da je imao veoma dobar razgovor sa Putinom.

-Ima stvari o kojima nikada ne možete javno da govorite, ali očekujem dalje jačanje poverenja i još bolju saradnju u budućnosti. Zahvalan sam Putinu na dobrim rečima i toplom gostoprimstvu - rekao je Vučić i preneo da mu je Putin pred kamerama uputio otvorene čestitike za, kako je rekao, ubedljivu pobedu na izborima.

Putin: Između Srbije i Rusije se razvijaju pragmatični odnosi

Između Rusije i Srbije razvijaju se veoma pragmatični i istovremeno dobri politički odnosi, istakao je danas predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin na početku sastanka sa svojim srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem.

Putin je, na početku sastanka u Kremlju, izrazio posebno zadovoljstvo posetom Vučića, i zahvalio mu što će prisustvovati svečanoj paradi u Moskvi povodom 75. godina od završetka Drugog svetskog rata, kao i što će srpski vojnici sa svojim drugovima po oružju iz Rusije prodefilovati ulicama glavnog grada Rusije.

Istakao je da će Rusija nastaviti sa investicijama, te dodao da će se nastaviti i razvoj saradnje u svim drugim sferama uključujući bezbednosnoj, pre svega u odbrani protiv savremenih pretnji.

Kazao je da se saradnja nastavlja i u vojnoj oblasti, kulturi, obrazovanja i duhovnoj sferi.

Putin je rekao da su se dve zemlje uspešno borile protiv korona virusa.