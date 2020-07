Dačić: Vladimir Škundrić nema veze sa SPS

Lider SPS Ivica Dačić izjavio jeda Vladimir Škundrić, sin funkcionera SPS Petra Škundrića, koji je sinoć uhapšen tokom protesta u Beogradu, treba da snosi sve zakonske posledice.

Dačić je u pisanoj izjavi naveo da su i on lično i SPS, među prvima, isto veče najoštrije osudili divljanje huligana, nasilni upad u Skupštinu i napad na policiju, i rekli da to nema nikakve veze sa epidemijom korone, već da je to pokušaj nasilnog prezimanja vlasti.

-Zahtevali smo najoštriju reakciju nadležnih organa i hapšenje huligana. To važi za sve, bez izuzetaka. Vladimir Škundrić nema nikakve veze sa SPS i treba da snosi sve zakonske posledice - rekao je Dačić.