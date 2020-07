Vučević: Opozicija bi da na vlast dođe bez izbora!

Gradonačeknik Novog Sada Miloš Vučević istakao je da je epidemiološka situacija u tom gradu i dalje nestabila. On je rekao da je to i očekivano jer “gde god je koncentracija ljudi veća, tu je i mogućnost za širenje infekcije veća”.

- Prosto je teže kontrolisati situaciju u velikim gradovima, život se odvija, a naši najveći gradovi su tokom jula i avgusta puni. Ta koncentracija ljudi je neto što je izazovno u kotroli epidemiološke situacije. Nesporno je da će nas ova epidemija pratiiti sve dok ne stigne vakcina, što verujem da će se desiti do kraja godine. Do tada maske moraju da se nose. Država čini sve napore da funkcioniše, i ja verujem u ovoj Krizni štab, pre svega govorim o lekarima. Nisam čuo da njima bilo ko zamera na stručnosti, pričaju o nekom integritetu lekara, ali ja to ne razumem. Nisam čuo da dr Kon ne valja kao epidemiolog, da prof. Petrović ne valja kao epidemiolog ili dr Stevanović ne valja kao infektolog ili da imunolog Srđa Janković nije dobar. Oni imaju tu nezahvalnu ulogu da stalno saopštavaju te vesti koje nisu lepe da se čuju, povremeno stvaraju utisak da su zauženi za teške stvari, ali takav je posao i moraju da saopštavaju kako jeste – istakao je Vučević.

On navodi da je u nedelju uveče u Novom Sadu video ljude koje sede i druže se u bašti kafića nadomak Infektivne klinike KC Vojvodine gde su ljudi u krevetima.

- U prvi mah bih to osudio, ali onda razmislim – pa, oni su živi i zdravi i ne doživljavaju to sve očigledno. Ne može da stane život – navodi on.

Vučević kaže i da će ekonomija biti pred ozbiljnim izazovima, i to ne samo srpska ekonomija, nego svetska ekonomija.

- Pre svega mislim na neke evropske, mediteranske države, ali vidimo da su i SAD pod velikim izazovom. Kad pogledam šta je sve predsednika Trampa sve snašlo ove četiri godine, to je jedna kosmička nepravda. Kad vidite šta on prolazi bude vam lakše da se suočite sa problemima koje vi imate. Ali, on je borac čelične volje koji ne odustaje. Što se tiče naše zemlje, nije poenta da idemo opet u zaključavanje gradova, svi želimo da taj scenario izbegnemo i da prođemo samo sa boljom disciplinom koja podrzumeva da nosimo maske, da držimo distance, održvamo higijenu i, verujte, to će se veoma brzo korigovati - kaže on.

On konstatuje da povećanje javnog duga evropskih država treba sve da nas zebrine.

- Naša ekonomija povezana je sa ekonomijama Francuske, Italije, Nemačke. Fabrike se bore i mislim da je država u pravom trenutku izašla sa još jednim paketom podrške privredi, ali to će se sve reflektovati na manje budžetske prihode i države i lokalnih samouprava. U ovom trenutku je najvažnije da očuvamo radna mesta, privatni sektor, realnu privredu. Mislim da ćemo mi kao Novi Sad uskoro izaći sa još jednim paketom pomoći. Mi sada imamo gotovo tri miliona evra mesečno manje u budžetu, što je godišnji budžet neke manje opštine – kaže Vučević.

Gradonačelnik se osvrnuo i na pitanje novinarke N1 prilikom posete tenkovskoj jedinici u Sremskoj Mitrovici prošle nedelje upućeno predsedniku Vučiću koje je ocenio kao jedno od najbizarnijih.

- Novinarka američke televizije ga pita dokle će on dozvoljavati da ljudi umiru i da se razboljevaju, kao da on to svojom voljom ili nečinjenjem dozvoljava! A šta bi pitali Makrona, Merkelovu, Trampa, Putina, šta da pitaju premiejra Italije ili predsednika Brazila? Lider opozicije je optužio Vučića da je on kriv za svakog mrtvog u Srbiji, e pa on je kriv za svako radno mesto koje smo izgubili za vreme njegove vlasti, za svaku ugašenu fanriku i pljačkašku privatizaciju i za svaki million koji je iz državnog budžeta otišao u njegov privatni. Opozicija će stalno pokušavati da koristi koronu kao politički motiv za napad i ne treba se tome čuditi, ali, po meni, oni su prozreni od strane naroda. Oni se ponašaju kao da nije bilo izbora. Oni bi da dođu na vlast bez izbora, pa da pripreme teren za izbore. To oni ni ne kriju. Evo im jedan dobar savet – da se pripremaju za predsedničke i beogradske izbore koji su za godinu i po dana. Ali ne da se pripremaju tako što će piti kafu na Vračaru ili u krugu dvojke i tvitovati dnevno par tvitova – smatra Vučević.

On navodi da je za 31.jul zakazana sednica vojvođanskog parlamenta i očekuje da će biti konstituisana.

- Mi ćemo glasati za Pastora, on ima podršku SNS i prirodno je da će on dobiti još jedan mandate da predsedava pokrajinskim parlamentom, ta saradnja SNS I SVM je značajna za celu Srbiju i srpsko-mađarske odnose, a onda emo videti dalje okom pokrajinske vlade. Očekujem sledeće nedelje i sednicu skuoptine Srbije i verifikaciju mandata. Nije sporno ko će dati manadatara i predsednika skupštine, ali za personalna rešenja ćemo videti.

Najave Noga da će pucati puškama za pejntbol na poslanike Skupštine Srbije komentariše da je reč o ljudima koji su skloni nasilju.

- Šta drugo da se očekuje, to je čovek koji je nosio vešala na nekim protestima. Kakvu poruku time šalje? Verujem da policija neće dozvoliti da bilo ko bude napadnut, to su narodni predstavici, predstavnici građana Srbije i niko nema pravo da vrši fizičko nasilje jer je država jača od svih, to se i videlo. Kad su mirna okupljanja nema nigde policije, i mislim da oni postupaju profesionalno. Ako je pojedinačno negde bilo prekoračenja to treba ispitati i procesuirati – zaključio je Vučević.