GRENEL: Predstavnici Beograda i Prištine 2. septembra u Beloj kući

"Srećni smo što možemo da objavimo da će se lideri Kosova i Srbije sastati u Beloj kući radi pregovora 2. septembra", napisao je Grenel na svom Tviteru.

We are happy to announce that the leaders of Kosovo and Serbia will meet at the White House for a negotiation on September 2. @realDonaldTrump @robertcobrien @WHNSC