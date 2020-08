MLADIĆ U SUDNICI SA MASKOM - Počela rasprava o žalbama na presudu

Mladić lično u sudnici prisustvuje raspravi i nosi zaštitnu masku na licu, dok je njegov glavni branilac Brank Lukić juče odjavio svoje učešće, kao i pravni savetnik Boris Zorko, jer se ne slažu sa načinom na koji Mehanizam želi da sprovede ovu raspravu, praktično po svaku cenu, u vreme pandemije Covida 19 i lošeg zdravstvenog stanja njihovog klijenta.

U sudnici međutim kao deo pravnog tima za odbranu Mladića raspravi prisustvuju branilac Dragan Ivetić i pravni savetnik Peta-Luis Bagot.

Raspravu je otvorila predsedavajuća žalbenog veća sudija Prisca Njambe, podsećajući na tok žalbenog postupka i više odlaganja koji su usledili od marta, usled operacije koju je Mladić imao, njegovog oporavka, zatim pandemije Covida 19.

Mladić je u novembru 2017. godine osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i drugih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, a naredne godine su i tužilaštvo i njegovi branioci podneli pisane žalbe na tu presudu.

Oslobođen je za genocid po jednoj tački optužnice.

Mladić je uložio žalbu po devet osnova, sa pod osnovima, kojom traži oslobađanje od optužbi, ili ponavljanje suđenja, a kao alternativu i umanjenje kazne, navela je sudija Njambe.

Ona je dodala da je tužilaštvo žalbom tražilo da se Mladić osudi i po jednog tački za genocid po kojoj je oslobođen.

Na usmenoj raspravi govoriće se o detaljima iz žalbi i argumentima kojima podržavaju svoje navode.

Prvi će govoriti branialc Mladića, advokat Ivetić a onda će reč dobiti tužilaštvo.

Raprava je planirana da se održi i sutra, kada je planirano da se sudu obrati i Mladić.

Usmena rasprava o žalbama je odlagana više puta, što zbog Mladićevog lošeg zdravstvenog stanja, što zbog pandemije Covida 19.

Mladićevi advokati su nedavno ponovo tražili odlaganje rasprave zbog lošeg zdravstvenog stanja njihovog branjenika, ali ta molba nije usvojena.

