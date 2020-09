AMERIČKI SENATOR TED KRUZ: Čestitam predsedniku Vučiću na otvaranju ambasade u Jerusalimu

Kruz je uz objavljenu fotografiju napisao da je o tome razgovarao sa Vučićem prilikom njihovog susreta u martu.

- Pozdravljam Vučićevu odluku da Srbija bude prva evropska zemlja koja će premestiti ambasadu u Jerusalim, prestonicu našeg saveznika Izraela. Pričao sam o tome kada smo se sreli u martu i rekao sam da je Srbija naš zajednički saveznik. Ovaj korak će produbiti naše veze i radujem se novim koracima sličnim ovom - objavio je Kruz.

I applaud @predsednikrs Vucic announcement Serbia will be first Euro country to open embassy in Jlem, the capital of our ally Israel. We discussed these issues when we met in March & as I told him Serbia is a mutual ally. This step deepens ties & I look fwd to more such moves. pic.twitter.com/iX82liifcE