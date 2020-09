"NEVEROVATNA NOĆ" Grenel oduševljen Beogradom, objavio snimke sa večere: Srbi i Amerikanci pevaju o Alabami i Zapadnoj Virdžiniji (VIDEO)

Specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel podelio je na Tviteru utiske sa večere u Beogradu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i članovima srpske i američke delegacije.

"Srbi i Amerikanci u Beogradu pevaju o Alabami i Zapadnoj Virdžiniji, neverovatna noć", napisao je Grenel i postavio video snimke sa broda na kojem je, uz zvuke pesama "Country roads" i "Sweet home Alabama", održana večera.

Serbs and Americans in Belgrade singing about Alabama and West Virginia is an amazing night. pic.twitter.com/PBsojnKUA8