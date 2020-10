Stefanović: Dragan Đilas je svoju stranku nazvao - Stranka slobode i pravde - potpuno svestan da u sebi nema trunke ni jednog ni drugog

Iako potpuno očekivano, jer je to već postala politika Dragana Đilasa i njegovih sledbenika iz Saveza za Srbiju, ipak ne mogu da kažem da s vremena na vreme ne uspeju da me iznenade, koliko čvrsto se drže politike „što gore po Srbiju, to bolje po njih“, navodi u pisanom saopštenju član predsedništva SNS Nebojša Stefanović.

-Dragan Đilas je, uostalom, i svoju stranku nazvao - Stranka slobode i pravde - potpuno svestan da u sebi nema trunke ni jednog ni drugog, te da makar u nazivu političke organizacije koju danas vodi ima ta dva pojma, ne bi li bar jedan deo ljudi poverovao da se te stvari mogu dovesti u vezu sa njim. Naravno, zaboravljajući da ljudi u Srbiji odlično znaju kako su se ponašali i on i njegovi sledbenici onda kada su imali priliku da vladaju Srbijom - kaže Stefanović.

I ovoga puta ne govorim o ekonomskim posledicama vladavine politike koju su predstavljali i Dragan Đilas i Vuk Jeremić i Borko Stefanović i Boris Tadić, govorim o ključnim stvarima njihove današnje programske politike, a to je učiniti sve da se ocrni sopstvena zemlja. Program zvani predstaviti Srbiju svuda kao nedemokratsku zemlju u kojoj ne postoji vladavina prava, jer bi bila dobra samo ukoliko bi bila po njihovim merilima, dodaje on.

Kako kaže, u pravu su samo oni koji se bespogovorno slažu sa njima, a svi ostali moraju da dobiju etiketu nedemokrata i protivnika pravde. Potpuno je neprimereno za bilo kog političara ono što oni rade - stavljanje različitim obmanama i izmišljotinama na stranu svih onih koji su danas nezadovoljni time što Srbija jača.

-Nedopustivo je kada svakog dana uporno govorite po neku lošu reč o sopstvenoj zemlji i ponavljate razne mantre. Situacija po mnogim pitanjima u mnoštvu država članica Evropske unije značajno je lošija nego u Srbiji, ali Đilasu i sledbenicima je naravno uvek najlakše napasti sopstvenu zemlju i podilaziti raznim krugovima govoreći loše o njoj, jer zamišljaju da će im to doneti neki politički poen i nadaju se da će ih to približiti povratku u fotelju - naglasio je on.

-Đilas, naravno, u svom projektu uvek ide na dva koloseka. Tako je svog kuma Mlađana Đorđevića odredio da optužuje Aleksandra Vučića da je evrofanatik, da se dodvorava Evropskoj uniji i zapadnim silama, dok ga on, sa druge strane, optužuje da je zahvaljujući njemu poraslo poverenje građana Srbije u Rusiju za 20%, a smanjilo se poverenje u Evropsku uniju.Tako da šta god da uradite, Đilas i njegov kum će napadati iz dva različita ugla i govoriti dijametralne stvari u pokušaju da ubede građane Srbije da je ono što radi Vučić pogrešno. Sem što sve što govore u svojim saopštenjima obiluje potpunim neistinama i licemerjem, šteta koju prave Srbiji ih apsolutno ne zanima - naglašava Stefanović.

Posebna je tema, kako ističe, tek to kako oni koji sebe predstavljaju kao desničare i pobornike srpsko-ruske saradnje ili srpsko-kineske saradnje, objašnjavaju svojim glasačima to što su u koaliciji sa ljudima koji kažu da Srbija jedino treba da se osloni na Evropsku uniju i koji, budimo otvoreni, traže da prekinemo odnose i sa Rusijom i sa Kinom.

-Tek je posebno komično kada ocenu o stanju i napretku u Srbiji da Zoran Lutovac. To mi je izuzetno teško i da komentarišem. Očigledno da Đilas kao trbuhozborac kroz Lutovca napada i saradnju naše zemlje sa Kinom, na šta se i svela suština Lutovčevog dodvoravanja Evropskoj uniji u pokušaju da pošalje signal Evropljanima kako je spreman da prekine saradnju i sa Rusijom i Kinom, samo da ih podrže u pokušaju da se vrati na vlast. Jedan jedini problem koji imaju i Đilas i Lutovac, Vuk Jeremić, Boško Obradović i svi oni je što ih neće narod u Srbiji. Razlika između njih i Aleksandra Vučića je to što Aleksandar Vučić nije ni proevropski, ni proruski, ni prokineski, ni proamerički političar, već prosrpski političar. Čovek koji se bori za svoju zemlju, da ta zemlja bude nezavisna i samostalna i da pita svoj narod kada donosi odluke, a ne političke predstavnike određenih političkih stranaka u Evropi, kako to rade Đilas, Lutovac, Jeremić i svi slični njima - zaključuje Stefanović.