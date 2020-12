ĐORĐEVIĆ: GODINA KOJU NISU POJELI SKAKAVCI

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Zoran Đorđević rekao je da je završetak kalendarske godine uvek prilika da se baci pogled unazad, da se proteklo vreme analizira, detaljno sagleda i vrednuje - kako kvalitativno, tako i kvantitativno.

- Ova, 2020. godina, koja je na izmaku, po mnogo čemu je specifična, pri čemu pre svega mislim na pandemiju Korona virusa koja još uvek traje i čiju će sveukupnost efekata biti moguće precizno sagledati tek u godinama koje su pred nama, što bitno ograničava mogućnost realne evaluacije perioda koji smo proživeli - rekao je Đorđević i dodao:

- Ono što je nepobitna činjenica jeste da je Republika Srbija, njena Vlada i najviše rukovodstvo države, oličeno u predsedniku Aleksandru Vučiću - učinila sve da građani Srbije ne budu u situaciji da im protekla godina bude jedna od onih koju su - "pojeli skakavci" - da parafraziram velikog Pekića. Naprotiv.

Đorđević je rekao dalje da kada to kaže, imam u vidu argumenta iskazana u brojnim kilometrima novih autoputeva, u novim fabričkim halama, novim i onim postojećim, od krize i njenih efekata sačuvanim, radnim mestima za građanke i građane Srbije.

- Argumenta zasnovana na stabilnoj fiskalnoj, monetarnoj i ekonomskoj politici, koje - uprkos svim nedaćama na globalnom nivou - beleže fantastičan rezultat, ozvaničen i u priznanjima relevantnih međunarodnih finansijskih institucija, prema kojima ćemo biti među prvim zemljama u svetu po ukupnim ekonomskim pokazateljima. Argumenta otelotvorena u stotinama kvadrata novih bolnica, kao nesporan, adekvatan, pravovremen i vizionarski odgovor na situaciju izazvanu pandemijom. Argumenta pretočena u realne novčane iznose koji su usmereni na održavanje privredne aktivnosti mnogih privrednih subjekata, naročito u onim granama na koje je pandemija imala najviše uticaja, ali i kao pomoć, pojedinačna, lična pomoć, svim građanima naše države. Argumenta vidljiva i merljiva, svakom dobronamernom i politički neostrašćenom čoveku, kroz svakodnevnu brigu, trud, napor i konkretne postupke koje Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić preduzimaju da se naša država i svi njeni građani sačuvaju i zaštite u najvećoj mogućoj meri od pošasti koja trenutno preti celokupnoj ljudskoj populaciji. Argumenta koja je nemoguće poreći, osim od onih kojima je poricanje Srbije i njenih rezultata jedina politika i jedini politički i svaki drugi program.

Đorđević dodaje dalje da je na njihovu veliku žalost, pored toga što nemaju nikakav politički niti ikakav drugi program, kako kaže, izgleda da nemaju ni mogućnost da shvate da je upravo to - neimanje programa, plana, vizije, hrabrosti, znanja, umenja, veština i kompetencija - uzrok što nemaju ni političku podršku među građanima Srbije i što nikako, svi zajedno, ne uspevaju da osvoje čak ni onaj broj glasova na izborima, od 3 odsto, koji bi im omogućavao da steknu kakav-takav i koliki-toliki politički legitimitet da tu svoju apsolutnu jalovost u svemu bar mogu da dodatno potvrđuju u, za to predviđenom mestu, Narodnoj skupštini.

- Između politike - mrzim Vučića i to mi je jedini plan i program, i politika koje upravo Aleksandar Vučić kreira, a koje Vlada Republike Srbije sprovodi, sa ciljem da Srbija stalno napreduje, na svim poljima - zaista nije teško izabrati i zaista je za čuđenje kako tzv. lideri nečega što sebe naziva opozicijom ne vide da građani Srbije ne žele njihove laži, obmane, klevete, uvrede, ne žele njihove prostakluke, govor mržnje, niskosti i podlosti nedostojne iole vaspitanog čoveka, kao što ne žele da ih vode oni čiji je lični interes i lična korist glavni pokretački motiv i cilj, rekao je Đorđević i dodao:

- Srbija, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, ovu, 2020. godinu, uprkos svemu, i uprkos onima koji to ne žele da priznaju, završava sa najboljim mogućim rezultatima u datim okolnostima, koje su i mnogo moćnije i razvijenije države suočile sa brojnim i raznorodnim izazovima i problemima. To je činjenica. To je argument. To je realno merljivo i dokazivo. Upravo nas sve to, i dostignuto i postignuto, usmerava ka onome što nas očekuje u narednoj godini, a što je predsednik Vučić, u svom obraćanju, i istakao - obezbeđenje mira i stabilnosti, očuvanje zdravlja i poboljšanje životnog standarda građana Srbije. Nimalo laki zadaci i ciljevi, ali ne i neostvarivi, naročito za one koji su se svojim predanim radom do sada dokazali i kojima je Srbija i njeni građani na prvom, i jedinom, mestu na listi prioriteta.

Đorđević kaže da i, bez obzira na sve kroz šta smo prošli, kao i na ono što nas još očekuje u ovoj borbi koja traje, uprkos "skakavcima" i njihovoj alavoj najezdi, ostvarićemo zacrtane ciljeve i - pobedićemo.

- Pobediće Aleksandar Vučić. Pobediće argumenti, činjenice, rezultati i istina. Pobediće Srbija. Živela Srbija!, zaključuje Đorđević.