Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma obišao je vozni park Javnog komunalnog preduzeća “Standard” u Jagodini koji je danas pojačan jednim novim kamionom vrednim 86 000 evra.

“2004. godine kada smo došli na vlast u Jagodini u Javnom komunalnom preduzeću “Standard” bio je jedan buldožer i dva stara kamiona Kamaz i odmah smo rešili da kupujemo građevinske mašine, mehanizaciju i kamione i da JKP “Standard” vrši usluge građevinske, čišćenja, popravke, postavljanje vodovodnih cevi i sve ono što je pre toga neko drugi radio.

I od 2006. godine JKP “Standard” zarađuje svoju platu. Da toga nije bilo 80 posto ljudi u tom predzeću bi ostalo bez posla, jer od tadašnjeg posla tog preduzeća, pre 2004. godine, zarada je bila 7 posto od onoga što je potrebno za bruto plate. Grad Jagodina danas angažuje JKP “Standard” za sve za što ima tehničku mogućnost, od adaptacije škola, domova kulture, kanalizacije, vodovoda do čišćenja rečnih korita i na taj način punimo žiro račun ovog preduzeća, gde od 2004. godine nijedan dan nije kasnila plata radnicima.

Pored toga, zahvaljujući tome što to preduzeće zarađuje novac, nismo povećavali cene ni vode ni odvoženja smeća za građane, a te pare nadoknađuje izvođenje radova. Uz sve to poslednjih godina je 200 ljudi otišlo iz JKP “Standard”, najviše u penziju i mi za to vreme nismo zaposlli nijednog novog radnika u administraciji. Lokalna samouprava u Jagodini ne kupuje nove automobile nego građevinske mašine i kamione, zato što hoćemo da oni zarađuju pare i da se ulaže, pa da se te pare vrate.

"Mi zajedno radimo u ovom gradu, Jedinstvena Srbija, Socijalistička partija Srbije i Srpska napredna stranka i nijednu odluku nikada nismo doneli koja šteti građanima", rekao je Marković. "Ovaj nov kamion košta 86 000 evra, kupljen je na lizing, mesečna rata je 100 000 dinara, a taj kamion te pare zaradi za dva tri dana. Mi u Jagodini štedimo. Evo ja kao predsednik Skupštine grada Jagodine već dva mandata ne primam platu u lokalnoj samoupravi, niti uzimam gorivo za moje vozilo sa računa grada niti bilo kog javnog preduzeća,, već iz privatnog preduzeća čiji sam osnivač ATP “Palma””, izjavio je danas predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma.

“Za ceo ovaj vozni park koji vidite, a tu su kamioni, traktori, vozila koja čiste, nismo dobili nikada nijedan dinar od države, sve smo sami platili. Uz sve to ovo preduzeće danas u svom magacinu ima rezervne delove za ceo posao koji obavlja, tako da nijednog trenutka nije bilo niti ima problema u gradu i u selima sa vodosnabdevanjem i održavanjem higijene. I ja se zahvaljujem radnicima “Standarda” na tome i građanima Jagodine koji se nkada nisu žalili na usluge ovog prediuzeća”, kaže Marković.

Direktor JKP “Standard” Jagodina Dragan Lukić rekao je da sva vozila i mehanizaciju koju je ovo predzeće kupilo je ili od sredstava lokalne samouprave ili iz samog preduzeća. Sa Markovićem su vozni park JKP “Standard” obišli i gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović, predsednik SPS u Jagodini i Pomoravskom okrugu i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević i predsednik Srpske napredne stranke u Jagodini i narodni poslanik Nikola Radosavljević.