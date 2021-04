'SLOBODAN JE KOMPAS IZGUBIO JOŠ 1996. GODINE' Spasić otkriva šta je prethodilo hašenju Miloševića: Evo šta se dešavalo u vojsci i policiji

Hapšenje Slobodana Miloševića u vili Mir u noći između 31. marta i 1. aprila 2001. godine bio je operacija koja je sadržala sve elemente akcione filmske priče.

Gosti autorske emisije Dušice Spasić na TV Vesti govorili su o tome šta je prethodilo hapšenju Miloševića, nekadašnjeg predsednika Srbije i SR Jugoslavije

Bivši obaveštajac službe državne bezbednosti Božidar Spasić je rekao da smatra da je 1996. godine Slobodan Milošević već izgubio kompas.

- Tada su delovi policije i vojske krenuli da mu se raspadaju, ali on to ne vidi. On živi u nekom svom sevtu i smatra da je sve dobro što radi - rekao je Spasić.

On je podvukao da su vojska i policija bile u potpunom ratu.

- To je bio početak kraja, raspao se sistem na kojem je Milošević došao na vlast. Ubijaju se policijski generali, politički funkcioneri, direktori aerodroma...

Istoričar Bojan Dimitrijević je naveo da je u periodu od 1997. do 2001. godine bio zenit vladavine Slobodana Miloševića i tada dolazi do najvećeg pritiska međunarodne zajednice pre svega uzrokovanog sukobima na Kosovu, koji se od marta do juna 1999. pretvaraju u vazdušu agresiju.

- Nakon toga dolazi do nastavka pritiska, paralelno se odvija opozicijoni tok koji ide od bojkota pralamentarnih izbora 1997. godine, pa do demonstracija u jesen 1999. i stvaranje demokratske opozicije, izbora, prevrata i pada Slobodana Miloševića - rekao je Dimitrijević.

On je podsetio da je Milošević uhapšen u na današnji dan pre 20 godina.

- Nove demokratske vlasti, na čelu sa premijerom Đinđićem su bile pod jakim pritiskom međunarodne zajednice, posebno SAD da izruče Miloševića Haškom tribunalu, ključni problem je bio taj da nije bio uređen odnos sa tribunalom, imali smo jasnu i diskrentnu opstrukciju DSS - rekao je Dimitrijević.

Govoreći o navodima da je Miloševiću obećavano da neće biti izručen Hagu, ako se sam povuče sa vlasti, on je rekao da su takva obećanja, ako ih je bilo, mogla samo biti lažna.

