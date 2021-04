JELENA MILIĆ: FORREST GUMP

Osnivač Centra za evroatlantske studije (CEAS) Jelena Milić objavila je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Pre par godina bila sam na skupu eksperata, koji se uvek organizuju paralelno sa NATO samitima, u Varšavi. Samit bio na stadionu, pa je i naš side event bio tamo.

Šest prstenova obezbeđenja, krenuli u pet ujutro iz hotela, koji je i sam bio neki rezervat. Prođem prvih pet ček pointa, zablenem se u neke dronove, skrenem levo kod Albukerkija i malo je falilo da sednem pored Đukanovića i Obame ložu na glavnom terenu. Đukanović je tad bio vrlo in i dobro je seo. I kid you not. Niko me zaustavio nije posle prvih pet provera, toliko sam uverljiva. Ako ste zaboravili mene je lično Putin angažovao da miniram NATO priču, jer to toliko dobro radim.

Sama shvatim da je bolje da se vratim pod beli šator gde je naša ekspertsko-analitičarska svadba. Umrem nakratko kad ugledam desno-jevrejsko-Republika-Rrpska-nije-bilo-genocida-u-Srebrenici-znate-li-vi-koliko-u-Kini-ima-doktora-nauka-Srbijom-hara-rusko-patoflijiski-lobi-a ja-širim-islamofobiju-pod-plaštom-judeohrišćanske-borbe-protiv-terorizma-ja-sam-hapsio-Vilijema-Vokera-jebeš-i-takve-Amerikance-kad -s tobom-krenu-u-Skupštinu-2019/20-a-sad-nam-ni-jedan-a-kamo-li-dva-Leposavića-ne-daju lobi među ekspertima.

Ne znaš više ko je s mladine a ko s mladoženjine strane, više prstenova obezbeđenja i provera treba za naš side event. Korisni su ti događaji, shvatiš koliko je Poljska velika i važna NATO saveznica na primer. I ozbiljna država, sa ozbiljnim think tanks. I tako učiš da je NATO turbo jak savez, šta sve to izdržava. Suec, dva dana, nema toalet papira- drama. Onomad kad je Suec bio kriza, nisu pričali izmišljaju terorizam da opravdaju postojanje NATO. Nope. Očuva se NATO jer ide u susret događajima, pravi kompromise sam sa svojim članicama teške, adaptira se non stop. 72 i kao Jane Fonda.

Ne bih baš rekla da Srbija 2021. ima institucionalne snage kao NATO da ove aktuelne mačije jebarnike, hvala Basara, toliko trpi. Pokojni premijer Đinđić je jednom neku javnu debatu ala ovu oko Porodice opisao kao „vrapce u pesku“. Nisu baš bili. Dođe ti glave milion malih stvari. Šira familija ti dođe glave.

Meni ova vanbračna kolumna na Pink.rs služi ko Forrest Gump-u klupa u Savani. Država Džordžija. Ali, umesto da pišem o novim izbornim zakonima tamo, PTSD od izbora za predsednika i Senat od zimus, mene troluju prvo Vuk Jermeić i Co a onda i jedan e-mail. A CEAS sutra pravi još jedan NATO WEEK.

Onda još ugledam da Pink.rs moju vanbračnu kolumnu vara sa spomenutim e mailom! E samo si mi još ti, Nemanja Šmigiću, nedostajao da mi objasniš šta je režiser hteo da kaže. I to suptilno, preko kurira, a na slici ne znam da li je Neca Konstantinović ili ko je, seriju ne moram da gledam, jasno mi je šta ste hteli i postigli, glumece ne poznajem.

Da date „završnu reč“ drugi put, da je pokojni premijer otišao u fade off u seriji odmah posle privođenja Miloševića, za koga se ne zna ko je koliko love pri tom maknuo, a i da „pošaljete poruku“ oko aktuelnih pregovora i otkupa talaca i znanja.

Pokojni premijer Đinđić je iščezao još onomad, i pre izručenja na Vidovdan i pre 9/11 čim je Milošević u seriji uhapšen. Američki faktor prevideo Pašić- OK, prevideo Aleksandar- not so OK. Vi da previdite. Lame. „Genijalno nam režiser predočava“, sve emcee do emcee do moga, da nam mora biti jasno već tada da će ga ubiti „samo“ anti-haški lobi! Ne Kosovo, ne šljam, na grabež brzi na zlo hitri egomanijaci, ali posh egomanijaci, u dilu sa razvalinama kriminalizovanog sistema bezbednosti sa paravojskama koji su dobri asfalt partneri i pritisak Zapada. MILION MALIH STVARI.

Em vas slušam danima sve, em me još i Ljiljana Smajlović nađe da me paternalistički mejnstrimizuje 2021. kad sama podelih Kosovo, na još jednoj Prva TV sačekuši pre neki dan. I ona hoće da da svoju „završnu reč“, da javnost Srbije pored mene žive u studiju uči da su i premijer Đinđić i Koštunica „pozitivne istorijske ličnosti“. I kid you not. Pa gledate li vi uopšte američke filmove? Kako kaže Dude-jesam ožalošćen ali nisam glup, mene ste našli da varate na pogrebnim uslugama. Nosači kofera. Pa ja i selfi sa Angelom Merkel imam.



Koštunica se iz pozitivne istorije samokanselovao oko 12. mart 2003. što se mene tiče. To što vam Milovan Brkić ne kaže tačno šta sam u Međunarodnoj kriznoj grupi radila, ne znači da nisam stajala na auto-putu i svojim očima gledala „štrajk“ budućeg Vojnog sindikata Srbije. U uniformi, kako je rekao Koštunica. I ne, nije on imao zasebnu kampanju kako tvrdi Smajlović, „čistu“ bez Zapadnih para, da nije bilo DOS road-show i Otpora ne bi ga ni Ljiljana Baćević iskopala ni Ljiljana Nedeljković zakopala. Hvala mu za svaku neprolivenu kap krvi oko 5. oktobra i za isporučenja Hagu. Da sam ja bila neko ne bi se DSS tako lako izbacio iz parlamenta onomad, hoće to kad slava udari u glavu, a slavu si stekao nepravednije nego Forrest Gump big time. I taj ste faktor zaboravili u ovoj novoj računici ko- kome- koliko- i- zašto -dođe.

Meni ste našli da objašnjavate da se „već tada sve znalo“, čim je Milošević priveden, da će Đinđića ubiti anti-haški lobi, pa gledate li vi makar Homeland? Mislim, eno tamo Doha, gde- ti -je -ta- Doha-Jelena-Forrestu- pregovori, povlačenje iz Avganistana. Sećate se one sitnice od 9/11 koju niko u ne stavlja u „kontekstualizaciju narativa iz desnog gornjeg rakusa komemorijalizacije i komercijalizacije trauma“. Kakav moj vojno-industrijski kompleks dominacija, ovaj dramaturško-TV-serijski-kompleks je pet puta letalniji. I u Blicu su htele neke Šmigičeve sa bloga da daju kontekst serije i smrti. Serije smrti zdrave pameti.

Pa ga pravite ludim, zbunjenim, trgovcem, čoveka koji je znamo i šta su obaveze Srbije po Dejtonu, koji je znao i šta i kad je odlučila Luiz Arbur, kao i svo što smo morali znati. Ja bila u sred suda u Ustaničkoj 1999, pregovarala sa crnim đavolima oko Branka Jelena kad je pala proširena optužnica. Isti ste kao oni što sad veponizuju Rambuje i tvrde da se tad sve već znalo oko NATO okupacije Srbije. Nije tačno, ima nešto i u 1700 pobijenih kosovskih Albanaca između Rambujea i početka bombardovanja. Sitnica. Omaklo se Pavkoviću, Dikoviću, Lazareviću.

„Milošević je bio na mukama, teške odluke je morao da donosi, nezavidno“. Pa sam je čačkao mečku i zacrtao se u ćošak. I sve nas. Šteta što to kaže čovek koji Srbiju sad, 2021, ne zacrtva u ćošak i ne pravi pogubne poteze kao Milošević onomad, već i on neke temelje za zdravu budućnost Srbije postavlja. Ali je izgleda slično prilično sam. Opet pažnja Zapada u teškom periodu ode na drugu stranu. Puštaj vodu Odesi Putine, kako kuka onaj sa Drine?

Đinđić je sve znao ali je i probao jer je bio i revolucionar i državnik. Sa Vojinom Dimitrijevićem, Savetom za saradnju sa Hagom, Goranom Svilanovićem, Rasimom Ljajićem, Vladanom Batićem. Pametnijima, posvećenijima većem cilju a hrabrijim i časnijim od Koštunice. I srbovali su. Zatrpavali gde je i šta je bilo legitimno i/ili legalno. Postavljali ljudi temelje neke nove Srbije. Zato što su shvatili da će nas i 2021. jebati u glavu, očito bolje od mene Forresta. I to je industrija, taj ua-negatori-genocida- u -Srebrenici kompleks.

I ko zna šta bi bilo da je vas bolje kontrolisao i da prokleti Bin Laden nije krenuo na Amere. Ode pažnja na drugu stranu, kako kaže Čarli Vilson- sjebasmo end game. Čuj, sjebali mi ga Legija i Zveki. I Hag. Pa ne zbog Amera, zbog pokojnog premijera Đinđića Bin Ladenu to nikad neću oprostiti. Zbog mog života koji se sveo na trougao stan- Laguna- Walter. Moram sama sebi da napišem knjigu od ovih vanbračnih kolumni, da se metnem između Vedrane Rudan i Sanje Marinković. Kad već ne osvojih ni slobodu. Kad mi samokanselovani ustanemo.

Pa ste ga posthumno metnuli u Latinkinu-Galerija-Kapičić modlu. Čoveka koji jeste govorio da Albanci trčkaraju šumom, kad je pola Kosova i bilo u OVK, što dobrovoljno što pod prinudom. Što je manje rasistički od uzmi-mene-Čovića-jutros-kod-Marića-Albanci-su-poseban-medicinski-slučaj. Eno vam Sonje Biserko, otkrila of šor kompanije u Bahreinu. Petu flotu ću ja. Znam komandante bivše. Družimo se, CEAS Forrest ja i oni po konferencijama.

Niste ovih dana mnogo bolji od ovih koji tvrde je pokojni premijer Đinđić moralno posrnuo jer je „moralnu vertikalu Miloševića prevario“. Nepoštovanje države? Koje države? Posle onoliko zla izgubiš pravo da nekom sudiš u zemlji. Glava 7 UN ti ga uzme, volite UN, volite rezolucije SB, eno vam 4 pre bombardovanja a posle Rambujea. Milošević „koji nije toliko psovao“ što je vrlo bitno za istoriju, zna Čović iz prve ruke trebalo mu je samo zilion godina da shvati, mane ga se kad su već i general Perišić i Dušan Mihajlović shvatili i ogradi se. I gde vam je pečat i gde vam je rezolucija da nas bombardujete su so pase.

Znate vi onaj vic kad Mujo kopa kanal 2x2 m, Haso ide za njim i zatrpava? Stoji Fata sa strane i gleda pa pita-šta to radite to nema smisla, a oni joj kažu u glas ma ima smisla nego nema Sulje da polaže cjevi.

Sulje su imale preča posla i namlatile su se. I reketima. Umesto da polažu cjevi. I kod Komšića. Zoran i ja. Srbija, Milošević, jug Srbije, Đinđić, Kosovo, Vučić i ja. Vučić i ja. Pa Forrest Gump i Jelena Milić. Đinđić je kopao kanal. Neki drugi su pokušavali da polažu cevi, vi ne. Sećam se u jednom Lekićevom glossy pages nečemu intervjua sa izascenskim emcee, više slika nego mislim Hilari Klinton u VOGUE te godine. Slikao se i trgovao, nikad nije polagao cjevi. Nikad temelja ničemu. Sad se manje slika. Nadam se da mu cena pada. Vreme je za gepolitiku i Forresrt Gump-ove, dosta su vrapci u pesku štete načinili.