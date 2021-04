JELENA MILIĆ: THE TRIAL OF THE CHICAGO 7

Osnivač Centra za evroatlantske studije (CEAS) Jelena Milić objavila je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Sugerisala sam u priči The Plot Against America da vredi razmišljati o tome šta bi bio kad bi bilo, razmotriti u politici i aktivizmu neke aspekte bolje pre nego što se krene u dalju akciju. Ciljala sam, naravno, na toksičnu i eksplozivnu situaciju u Srbiji proleća 2021, koja je velikim delom posledica perioda koji je kulminirao 2020. godine organizovanom kampanjom naše države i nekih pametnih krugova u SAD u kojoj je objašnjavan značaj približavanja Srbije i SAD i koji je davao rezultate.

Užasnuta time koliko je taj proces potcenjen u Srbiji i još gore aktivno miniran od lokalnih i regionalnih NVOs koje Zapad finasira, navodno demokratske opozicije, dela EU i političkog Zapada. Između ostalog, i zato više nisam direktor CEAS a pišem ove kolumne i dodatno uživam što se švercuju baš na Pink.rs. Skupilo se četrdeset godina ličnog interesovanja, aktivizma i trideset godina radnog staža, akumuliranog znanja i iskustva. OK, pišem ih i da se ugledam u Laguni pored Vedran Rudan, a i da sebi, mojoj Nani pokojnoj i deci vlastitoj, koja su me kanselovala, neke stvari objasnim.

Kod Filipa Rota, koji je romanopisac a ne istoričar, stvar naravno nije u tome šta bi bilo da su pola Amera zaraženi vanzemaljcima kao u Men in Black, već u A Million Little Things, mogućim i verovatnom okolnostima i pogrešnim izborima onih od kojih to baš i ne očekujete u tolikom broju koji za posledicu ima to da nam životi i istorija odu u #3LPM. Zato je Zavera protiv Amerike tako dobar roman. Naravno da je u Americi krajem tridesetih bilo antisemitizma, nije Ford bio samo auto proizviđač. Naravno, i ne skroz bez mozga i morala, bilo je glasova i političkih opcija koje su smatrali da je ono što se preko Atlantika opet valja evropska stvar. Ne zaboravite Veliku depresiju. I ko zna šta bi i kako bilo da Japanci ne dođoše preko Pacifika i ne bombardovaše Perl Harbur.

Čini mi se da se u Srbiji generalano WW2 gleda suviše evropocentrično, hajde sredozomnomorski -severnoafrički ugao da dodamo, neko ga spomene. Suviše se malo zna o dešavanjima u The Pacific Theatre, a bez tog uvida nema, pored spomenute geografije o kojoj sam vam pričala kad smo Danicu Grujićić učila nukelarnoj fizici jer o njoj igrom slučaja takođe nešto znam, takođe bitnog ugla za razmatranje odluke da se atomskim bombama gađaju Hirošima i Nagasaki. I znanja o ratu u Koreji, ili volje da se svi njegovi aspekti sagledaju, pogotovu kako su SSSR, a sad Rusi, bili i ostali „poštovaoci međunarodnog prava“ i rezolucija SB. A vremena su bitna, Vučić je i nama i Zapadu dao bar izbor, po meni vrlo jeftin i pravedan-nastavak jačanja odnosa sa Zapadom za kompromis o Kosovu. Ja za. Big time. On i njegovi o alternativi ne govore ni pošteno ni tačno a trebalo bi, no to me ne čudi.

Drugi me izluđuju.

Znate li da međunarodno pravo reguliše i ophođenje „suverenih“ država prema svojim vlastitm građanima, pisala o tome ovde. Premijerku Brnabić bi LDP ekipa oko nje mogla malo bolje savetovati generalno. Od Jovanovića više i ne očekujem da joj bar u Hit Tvitu spomene 1700 pobijenih Kosovara i 4 rezolucije SB UN pre bombardovanja, tokom njenog površnog srbo-pravedničkog ranta protiv NATO bombardovanja.

Mora se nešto istorije znati da se razume rat u Vjetnamu, „stogodišnjem ponižavanju Kine“ i kakve to implikacije ima na Sijeve aktuelne politike, mora se bolje znati šta je tačno sve Hladni rat podrazumevao, kave je su jezive životne uslove Rusi i Kinezi za milijardi ljudi kreirali i razumeti koliko je dobijen i ratovima krvavima ala Vijetnam sa te strane sveta, ne samo u Evropi. Mora se ako zaista želimo demokratsku, liberalnu Srbiju jače povezanu sa mojim Amerima. Strpite se, kao za Gurija u studiju, ide veza sa ratom Vjetnamu, mirnim i ne tako mirnim protestima u Čikagu 1968, otporašama i navodnim otporašima.

Spomenuh Ruse u Avganistanu u tekstu The Charlie Wilson War. Pogledajte ga, ima suludo dobra scena kad žena kongresmena, koga je Čarli dovukao u jedan od izbegličkih kampova da pali mudžahedine da ruše sovjete, pita avganistansko dete bez ruku i nogu, žrtvu ruskog intervencionizma o kome Srbija ne priča- šta će da bude kad poraste. Iskrenija mi je ta scena u scenariju koji je napisao veliki Aaron Sorkin, nego sav aktivizam Andželine Džoli.

Znamo li koliko je generacija Avganistanaca unesrećeno, osakaćeno, koko ih je odraslo u izbegličkim kampovima? Znamo li koliko su Rusi i Kinezi proxy ratova vodili tokom Hladnog rata u Južnoj Americi i Africi? Sve mala antihegemonistička maca do male antiintervencionističke mace. Čuli za Wagnerovce i Centralnoafričku Republiku ovih dana? Da li su samo NATO zlikovici u Libiji i Sahelu sada?

U Srbiji se hegemonizam i intervencionizam Kineza, Rusa i ostalih „nadasve demokratskih i inkluzivnih režima humanih prema svim svojim građanima“ ili ne razume i ne poznaje, ili se namerno prećutkuje. Nepotrebno. Saradnja gde se mora i može ne isključuje razumevanja procesa i imanja stava o njima. Niko, ni Putin ni Si, ne cene ulizice suviše. Svakom treba ogledalo, đavoljev advokat.

Svi „eksperti“ za vojni intervencionizam kod Sarape, Marića i osoba koje flertuju sa Šešeljem i trpe nejgove prizemne misogine fore, znaju samo za američki i NATO zli intervencionizam, ničim naravno izazvan. Zamislite da ih pitate šta misle o masakru nad Rohinjma u Mjanmaru, da ih izvedete na suvo, da vam kažu nešto o nečemu za šta im iz „vile u Budimskoj“ nisu dali talking points! Kriv bi bio Bajden u dve rečenice.

Od visokih srpskih zvaničnika smo već čuli kako je u Sinđangu sve odlično, Ujguri uživaju, a nadamo da će tako i Srbija da se razvija da ćemo taj model da analiziramo. I kid you not. Citira se državni sekretar Blinken oko Kurtija. Prećutkuje se da je Blinken već, pre nego što se moćni pravni timovi Stejt departmenta koji o dezignacijama ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti itekako vode računa odlučili, počeo da koristi G word za Ujgure u Kini 2021.

Zli američki intervecionizam koji nam je oteo Kosovo s desna i loše kopiranje američke šezdesetosme s leve strane. Nema tog EU prelaznog merila koji to može popraviti, to je nadogradnja, onaj baja što polaže cevi -smisao-kontekst-činjnice nedostaju pa to ti je.

Titovi liberali, umreću neću prestati da vidim ironiju te fraze, večni ambasadori i ministri spoljnih poslova iz senke, sedači u odborima donatorskih spinera, francuski licemeri i avanturisti svih vrsta što sve hoće odmah i sad kao „spontane aktiviste“ Ne davimo Beograd pedeset godina kasnije, zadrti nemačkih zeleni, koji od svog fašizma ne videše staljinistički fašizam, a sad im je OK EU sporazum sa Kinom,a tamo genocid nad Ujgurima, al daj da udarimo po Vučiću zbog Informerovog bilborda. Da im nije Helmut Kol instalirao Peršinge onomad, sad bi sedeli oni lično sa Navaljnim u zatvoru u velikoj Rusiji, a ne bi mene gurali tamo navijanjem za antiglobaliste, putinisite, antiliberale, antiintervencionist ovde i Kurtija tamo s jedne, te miniranjem Vučićeve ponude s druge strane. Videle žabe da se konji potkivaju.

A sveg zla, pa i robovlasništva, o intervencionizmu da ne govorim više, bilo je svuda u svetu oduvek, pročitajte What's So Great About America Dinesh D'Souza. Malo je sad postao pro-Trump više nego što je zdravo, ali ta je knjiga odlična i ne padam mi napamet da Dinesh kanelujem. Amazon radi u Srbiji 2021, knjige nisu skupe. A i Netflix je edukativan.

Strpite se, ide ovaj tekst ka još jednoj sjajnoj istorijskoj ličnosti, umre ovih dana. Igrom slučaja dotični je malo zastranio pri kraju, i nije mu to baš deo karijere koji treba potencirati, ali ga kao ni Dinesha ne bih kanselovala. Nikad. Amazon u Srbiji 2021. radi, ponavljam, manje je izgovora za neznanje i nerazumevanje nego devedesetih. Tad ja godinama nisam znala šta mi rade komšije iz zgrade u Tuzli u kojoj sam odrasla, nije bilo Vibera i Watsup, ni fiksnih telefona nije bilo aman-pokidane veze, druga civilizacija, druga epoha a „samo“ pre tridesetak godina. Najboljih godina mog života.

Mojoj drugarici Srpkinji iz Jajca, u kome sam takođe živela osamdesetih, koja je sa bebom koju je dobila sa mužem Hrvatom, našim drugom, završila u jednog momenta i u jednom od mojih mnogobrojnih beogradskih podstanarskih stanova kao izbeglica, trebalo je četiri godine tih devedesetih da sazna da joj je muž živ. Našli ga preko web stranice Jajčani u svetu, u kampu u Švedskoj. Kidnapovao ga HVO, pa je nekako u Zagrebu uspeo da pobegne i završi u pizdi materini dva kilometra južnije od Severnog pola. Nije tad ni Internet bio što je sada, krči onaj dial up, spor, a nisu ga ni svi imali, nismo baš ni znali da google odmah naši u svijetu, ne znam ni da li je Google bilo. Ne, nisu svi glasali za Miloševića zbog zločina, ta Goldhagenizacija Srbije kod mene neće proći.