Vučević: Ne treba nam ''seča knezova'' ni ''lov na veštice'', ali treba da podvučemo crtu i da vidimo rezultate

Potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević smatra da je potrebno da se podvuče crta i da se vidi ko je šta u toj stranci uradio tokom prethodnih godina.

Predsednik Vučić ima svoju agendu i svakako je odmereniji i smireniji od mene, te nije donosio nagle odluke. Nekada mi se činilo da to nije dobro, a onda vremenom se dokaže da je svakako bolje procenio i imao više informacija u igri od mene. I danas je tako i to je nesporno. On dobro posmatra šta se dešava, a rekao bih da je njegov interes pre svega da se to reši, a onda i interes svih nas. Ne treba to da bude nikakva "seča knezova" i "lov na veštice" i da sada nekoga kome su se do juče svi približavali i zvali ga “šefe, šefe”, a ne mislim na Aleksandra Vučića, udaraju po leđima sa nekom batinom i da tako dokazuju svoju hrabrost. Nikada tako nešto ne bih uradio i na to pristao, ali mislim da treba da podvučemo crtu i vidimo ko je šta uradio u prethodnih 3, 4, 5 godina. Ulazimo u novi period, novi izborni ciklus, pa treba da vidimo šta ćemo dalje da radimo. To je, mislim, potpuno prirodno.

Njegov legitimitet je najjasniji, najsnažniji je i on je jedini koji je biran direktno. Verujem da Aleksandar Vučić zna ko šta radi i kako radi i da zna šta mu je činiti u narednom periodu. Nisam samo rekao da je reč o ministrima, već i da tu ima i lokalnih funkcionera i direktora preduzeća, ali i ljudi iz Predsedništva stranke - istakao je Vučević na svom Instagram profilu.