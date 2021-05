Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Bugarske Rumenom Radevim u Dimitrovgradu.

Na zajedničkoj konferenciji za medije, nakon sastanka sa Radevim Vučić je istakao da su odnosi dve zemlje zaista dobri.

Zadovoljan sam našim bilateralnim odnosima. Razmena mora da bude još veća. Odnosi Srbije i Bugarske su zaista dobri. Gajimo prijateljstvo prema Bugarskoj i narodu, rekao je Vučić.

- Dogovorili smo se da zajednički pronađemo investitore. Uvek mogu da računaju na prijateljski odnos, mi ne vidimo nikakve probleme koji bi nas razdvajali. Pripadnici bugraske manjine u Srbiji treba da budu most prijateljstva - rekao je Vučić.

Govoreći o rekonstrukciji pruge Niš - Dimitrovgrad, on je istakao da to znači dodatno pribilžavanje građana Bugarske i Srbije.

- Izgradili smo auto-put do granice sa Bugarskom, vršimo rekonsturkciju pruge i to će početkom sledeće godine krenuti radovi za Niš, Dimitrovgrad, 270 miliona evra. Radimo prugu od Beograda do Niša to će biti brza pruga i građane ćemo dodatno približiti sa Beogradom. Gradimo interkonektork između Bugarske i Srbije. Sve što radimo je uvek dobro došlo - rekao je on.

Za nas je svaka nova ideja dobrodošla. Što se nas tiče Bugarskoj i bugarskom bratskom narodu želimo sve najbolje, ne vidimo nikakve probleme u našem odnosu. Hvala Bugarskoj na podršci evropskim integracijama Srbije, istakao je Vučić.

Predsednik Srbije je govoreći o pitanju imena ulica rekao da je sve dozvoljeno, potrebno je samo otići i promeniti podatke u matičnoj službi.

- Da li neko želi da menja imena ulica bugarskih heroja, nema ne pada na pamet, nemamo tu vrstu ostrašćenosti. Ovo nije najsiromašniji kraj, imam mnogo siromašnijih krajeva. Ima ih u bar tri okruga u Srbiji - rekao je Vučić.

Podestio je da je Srbija imala dobar rast, najbolji uz Litvaniju prošle godine.

- Mali smo, ali napredujemo brže od zemalja EU. Ove godine ćemo imati najveći rast u odnosu na evrospke zemlje - istakao je Vučić.

Koliko god se neko trudio, pa i u Bugarskoj da napravi neku vrstu tenzije, od nas ćete dobiti prijateljski odgovor, jer smatramo da ste bratski narod. Od predsednika Srbije ništa loše niste čuli. Nastavićemo da razvijamo dobre odnose, istakao je Vučić.

Upitan o proceduri na graničnom prelazu, Vučić je rekao da korona danas nije bila i da je važno da se što više ljudi vakciniše.

On je rekao da će se razgovarati o lakšem prolasku na graničnim prelazima.

Radev: Bugarska podržava dijalog Beograda i Prištine

Bugarski predsednik je naveo da mu je teško da pronađe drugu definiciju, ali da je to prijateljstvo i dobrosusedski odnosi.

- Zahvaljijući upornosti predsednika opštine, otkrićemo spomenik čiji smo kamen temeljac postavili pre tri godine, Ćirilu i Metodiju. To je važno zato što pokazuje ne samo istorisjku bliskost već pokazuje i zajedničke namere, da idemo ka dubljem prijateljatvu. To pokazuje i razmena - naveo je Radev.

Prema njegovim rečima, Srbija je već napravila tako da od Beograda do bugarske granice može da se dođe veoma brzo, pa se nadam da ćemo da godinu ili dve završiti tu deonicu.

Radimo i na gasnom interkonektoru. Radi se i na ideji za povezivanje naših energetskih sistema. Najvažnija je komunikacija između ljudi sa obe strane granice. Bugara koji posećuju Srbiju je mnogo. Razmatrali smo i veću i bolju povezanost proširenjem prevoznih kapaciteta i bolju povezanost. Današnji sastanak je bio važan i pokazuju da je politika podrške naše nacionalne manjine održiva i da od tada postoje dobri rezultati. Predsednik Vučić se lično angažovao na rešavanju problema - rekao je Radev.

- Danas je bio važan korak napred. Ostvareno je mnogo toga u različitim oblastima. Angažoovala se i Bugarska za brži prevod za decu u Dimitrovgradu i Bosilegradu. Želim da se još jednom zahvalim predsedniku Vučiću. Ovim sastancima pokazujemo da mi možemo zajedno da rešavamo probleme. Zahvaljujem vam zbog toga što sve svoje obaveze koje preuzmete na sebe ispunite - istakao je on.

Predsednik Bugarske je istakao da je ta zemlja uvek podržavala evropski put Srbije.

- Bugarska je uvek podržavala dijalog Beograda i Prištine i smatramo da je to najbolje rešenje - rekao je Radev.

Vučić i Radev prethodno su se sastali sa predstavnicima bugarske nacionalne manjine i učestvovali plenarnom sastanku delagacija dve zemlje.

Na početku susreta održan je tet-a-tet sastank dvojice predsednika.