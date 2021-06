ŠAPIĆ U SOMBORU: Srbija i najbolja i najsolidarnija

Pametna politika dovela nas je do toga da svetski mediji izveštavaju o Srbiji kao o lideru, rekao je Šapić.

- Srbija je napokon lider u svetu na političku temu - istakao je danas potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić u Somboru.

On je naglasio da poslednji put kad smo bili u centru svetske pažnje je bilo kad su nas pre 22 godine bombardovali. Ovoga puta smo u centu pažnje jer smo u nečemu bili najbolji i prvi put su nam i najjači zavideli.

- Nabavka vakcina je dokaz ispravnosti politike neutralnosti. To što smo uspeli da obezbedimo za naše građane da mogu da izaberu jednu od četiri vakcine različitih proizvođača i to među prvima na svetu je potvrda mudre politike koju Srbija poslednjih godina vodi - rekao je Šapić i dodao da nas je pametna politika dovela do toga da svetski mediji izveštavaju o Srbiji kao o lideru u borbi protiv globalne pandemije a da nam na nabavci vakcina i procesu vakcinacije čestitaju i oni koji nam često baš i nisu bili naklonjeni poslednjih decenija.

- Srbija je takođe tokom globalne krize pokazala visok stepen solidarnosti. Poklanjali smo vakcine i vakcinisali građane iz okruženja u vreme kad vakcina nije bilo nigde, kada ni Evropska unija niti bilo koja država pojedinačno nije davala vakcine nikome. Dokazali smo da smo baš mi faktor stabilnosti u regionu, a ne obrnuto, kako neki žele da predstave. U Vranje su dolazili građani Severne Makedonije da se vakcinišu, u Beograd su dolazili naša braća iz Republike Srpske, Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine.

Predsednik Vučič je nosio vakcine u Sarajevo, premijerka u Podgoricu - naglasio je Šapić.

On je istakao da Srbija želi dobre međukomšijske odnose i unutar Srbije između većinskog i manjinskih naroda ali i sa svim državama u regionu.

- Mi bismo voleli da se u državama regiona prema Srbima ponašaju kako se mi na primer u Vojvodini ponašamo prema našim komšijama Mađarima, Hrvatima, Romima, Slovacima, Rusinima... - kazao je Aleksandar Šapić.