'VELIKI INTERVJU SA ŽELJKOM MITROVIĆEM JE FANTASTIČAN' Milovanović za Pink otkrio detalje razgovora sa vlasnikom 'PINK IMPERIJE' (FOTO+VIDEO)

Saša Milovanović, direktor dnevnog lista Srpski telegraf prokomentarisao je za Pink da je vlasnik i direktor Pink media grupe Željko Mitrović uvek otovren i zanimljiv sagovornik

Milovanović, se osvrnuo na veliki intervju koji je Željko Mitrović dao ovom dnevnom listu.

- Veliki intervju sa Željkom Mitrovićem je fantastičan, i osvrnuo se na brojne društvene i političke teme koje su aktuelne u Srbiji. On je komentarisao političku scenu u našoj zemlji i ponašanje Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, ali je i otkrio detalje njegovog poznanstva sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i nove planove Pink imperije - rekao je Milovanović.

On se potom osvrnuo na ponašanje lidera SSP-a Dragana Đilasa rekavši sa se on nije nimalo promenio u odnosu na pre 20 godina.

- Kod njega tu kraja nema, Dragan Đilas je podjednako voleo pare i pre 20-30 godna, tako i danas - naveo je on.

Milovanović je posebno ukazao na to koliko je patriotizam u Srbiji danas na visokom nivou.

- Nas su od devedesetih pa do danas učili da je svako ko je patriota neki ludak. Zapad je u njhovoj borbi protiv Srbije to lepo ispranirao kako bi u našem narodu ubio svaku želju kod ljudi da se bore za svoj narod i da brane svoju naciju - naglasio je on.

Biljana Šahrimanjan Obradović, predsednica Jermenske nacionalne zajednice u Srbiji rekla je za Pink kako je od izuzetne važnosti da svaka nacija ima nacionalnu svest.

- Patriotizam je takođe bitan i mora da se uči od malih nogu pogotovo za zemlje kakve su Srbija i Jermenija. Mi upravo prkeo naše zajednice utičemo na to. Jer patriotizam neguje i kulturu, tradiciju, jezik, pismo. Da bismo opstali moramo da od malih nogu, od vrtića da negujemo klutur u i tradiciju sopstvene nacije - rekla je Obradović.

Kako je navela sve srpske zajednice u dijaspori moraju da imaju svoje srpske škole kako bi negovlai i čuvali srpsku tradiciju u svetu.

- Oni su naši predstavnici u svetu. Kada se zaboravi istorija i kada se ne neguje istorija izgubićemo sopstveni nacionalni identitet - uklazala je ona.