PALMA: Deo opozicije okupljen oko Đilasa i Jeremića u stvari TRAŽI ALIBI za neizlazak na izbore, jer im je SVAKI CENZUS VISOK!

"I današnji skup u Valjevu na koji je Đilasova radnica stigla poršeom od ko zna koliko para i gde su sakupili 10 ljudi iz Valjeva, pokazuje šta je njihov zahtev", kaže lider JS.

- Na izborima u Srbiji ne glasaju ni Tanja Fajon ni Vladimir Bilčik ni Knut Flekenštajn. Oni glasaju u Sloveniji, Slovačkoj i Nemačkoj. Mi veoma poštujemo te države i poštujemo poslanike iz tih država, ali i njima je jasno nakon međustranačkog dijaloga šta traži deo opzicije u Srbiji. Svi oni su danas rekli kako su razgovori o izbornim uslovima u Beogradu bili konstruktivni i kako im ne smeta što deo opozicije u Srbiji ne želi međunarodne posrednike u dijalogu o izbornim uslovima. Mediji pod kontrolom Dragana Đilasa baviili su se ko predstavlja vladajuće partije u dijalogu, a nisu se bavili izbornim uslovima - rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

- I današnji njihov takozvani skup u Valjevu na koji je Đilasova radnica Marinika Tepić stigla Poršeom od ko zna koliko para i gde su sakupili 10 ljudi iz Valjeva, pokazuje šta je njihov zahtev. Njihov zahtev nisu izborni uslovi ni mediji, jer oni u svom vlasništvu imaju više medija, dve televizije, novine, mnogo portala. Ni u državama Tanje Fajon, Vladimira Bilčika i Knuta Flekenštajna opozicija nema toliko medija koliko ima u Srbiji. Zahtevi tog dela opozicije su krv na ulicama Beograda, razbijanje glava, paljenje Skupštine Srbije i ponovno osvajanje državnog budžeta, budžeta javnih preduzeća, grada Beograda, lokalnih samouprava i pokrajinskog budžeta, pa da dele pare sebi i svojim kriminalcima. Samo za taj program ima jedna prepreka, a ona se zove građani Srbije. Može Vučić da smanji cenzus i na jedan posto za ulazak u parlament, ali i to je mnogo za lopove, lažove, prevarant, kriminalce koji su više puta hapšeni i osuđivani, i bolesnike sa višestrukim psihijatrijskim šiframa, koje predvode Dragan Đilas i Marinika Tepić. Sada da pitate Tanju Fajon, Vladimira Bilčika i Knuta Flekenštajna "šta su čuli kao zahtev tog dela opozicije", budite sigurni da neće imati odgovor. Njihove države su uređene države, a i Srbija je uređena država. Učešće tog dela opozicije na međustranačkom dijalogu o izbornim uslovima je farsa, kao što im je sve farsa i laž i nije njihov cilj da izađu na izbore, već im treba alibi za neizlazak na izbore. Upravo su Đilas i Marinika tražili posredovanje evroparlamentaraca a na razgovore nisu ni došli. Oni lažima žele građane Srbije da dovedu u zabludu, ali laži više ne mogu da prođu kod građana Srbije već samo dela. Laži bez dela nikada neće imati rezultat na izborima. Taj deo opozicije okupljen oko Dragan Đilasa, Marinike Tepić i Vuka Jeremića u stvari traži Evropu da ih podrži u bojkotu, jer je svaki cenzus za njih visok. Ali Evropa to niti je razumela niti će razumeti. Evropa dobro razume otvaranje fabrika, novih radnih mesta, povećanje plata i penzija, porast BDP - a, ekonomsku, političkui i zdravstvenu stabilnost i sigurnost. To svi koji mislimo dobro svojim građanima razumemo, a poziv na linč i krv, to razumeju samo oni koji bi da love u mutnom kao Dragan Đilas. Ali voda se izbistrila - ocenio je Marković.