Potpukovnik u penziji Karan SVE OBJASNIO: Pravilnik po kome čin dobija i ministar policije donet u vreme Stefanovića (VIDEO)

Bivši oficir Kontraobaveštajne službe i potpukovnik u penziji Ljuban Karan gostujući u “Novom jutru”, jutarnjem programu televizije Pink, istakao je da je Pravilnik na osnovu koga i ministar policije dobija čin donet 2018. godine kada je na čelu MUP-a bio Nebojša Stefanović.

Govoreći o hajci koja se poslednjih dana vodi protiv ministra policije Aleksandra Vulina od strane određenih medija i političara, Karan je kazao da ministar policije Aleksandar Vulin sa dodelom čina pukovnika policije apsolutno nema nikakve veze, jer je Pravilnik koji to reguliše donet 2018. godine kada je na čelu MUP-a bio Nebojša Stefanović koji je, takođe, imao čin.

- Ministar Vulin sa tim stvarno nema nikakve veze i oni koji ga napadaju znaju to. Akt koji reguliše status radnika u policiji donesen je mnogo ranije. Donesen je 2018. godine dok je ministar bio Stefanović i po tom aktu i danas Ministarstvo postupa, a to je akt koji reguliše unutrašnji red u policiji i status svakog zaposlenog u policiji, kao i ministra. Dakle, ministar je taj Pravilnik nasledio. Da li je Vulin tražio da ima čin, pa nije.

To je regulisano Pravilnikom koji je donesen pre dve, tri godine za vreme ministra Stefanovića i sada kada su ti napadi na Vulina počeli, onaj koji je trebao da to objasni, to je ministar Stefanović.

On je trebao da izađe i da kaže to je odlučeno u moje vreme, ja sam to odobrio, međutim, on ne izlazi u javnost i ćuti. Zašto Stefanović ćuti, ja stvarno ne znam - istakao je potpukovnik u penziji Ljuban Karan govoreći o hajci koja se vodi protiv ministra policije Aleksandra Vulina.