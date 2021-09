'DRAGAN ĐILAS NEMA NIKAKVU PODRŠKU GRAĐANA SRBIJE' ĐURIĆ: Đilas nastavlja da preti novim nasiljem!

Nevena Đurić, narodna poslanica navela je u današnjem saopštenju da je Dragan Đilas najomraženiji političar u Srbiji.

Njeno saopštenje prenosimo u celosti:

Najomraženiji tajkun u Srbiji, Dragan Đilas, bavi se svojim očekivanjima od Brisela i preti novim nasiljem, a građani Srbije su već više puta jasno poručili da ništa dobro ne očekuju od podmukle secikese Đilasa koji sve radi kako bi ponovo došao u poziciju da živi na jaslama naroda protiv kog je godinama radio. Tu ni Brisel, ni pretnje, ne pomažu.

Žuti tajkun, njegovi sledbenici i mediji u njegovom vlasništvu se bave lažima u vidu zanata i nalaženjem krivca za sve na svetu u Aleksandru Vučiću, maliciozno pokušavaju da unize i naruše ugled državi i rezultate koje Srbija postiže na svim poljima. Jer nemaju šta drugo da kažu i pokažu.

Njihov najveći problem nalazi se u činjenici da nemaju nikakvu podršku građana Srbije. A i kako da imaju podršku? Ne zaboravljaju se prazne gradske i opštinske kase širom Srbije! Ne zaboravlja se devalvirana ekonomija i uništena infrastruktura! Samo u Beogradu dobili smo sve to po ceni od 1.2 milijarde duga, kao Đilasovo životno delo. Ne zaboravlja se nijedan spakovani kofer i nijedna ukradena mladost koja je obeležila period njegovog gašenja naše Srbije! Koliko je budućnosti toj deci tajkun ukrao, kad im nije obezbedio posao, dobre škole i razvojne centre, već novac za sve to prebacio sebi kroz reklamne sekunde? Ne zaboravlja se borba za brojne državne funkcije zarad ličnog bogaćenja! Jer se od svega toga bogatio samo Đilas lično, a plate su smanjivane svima, a mnogi su bez njih ostali sasvim.

Građani sve pamte! Koji god segment života da je u pitanju, istina je da ne postoji nešto što je bilo bolje u "njihovo vreme". Narodu bolje, a ne lopužama iz bivšeg režima.

A vide građani nove fabrike u kojima sada rade, i nove puteve, i nove bolnice i domove zdravlja, i veće plate i penzije! I nema laži koja će učiniti da ljudi zaborave kada su sve to dočekali.

Sve narod pamti! I buduće generacije će govoriti i svedočiti o tome šta je urađeno u Srbiji za vreme Aleksandra Vučića! Bole zato secikese đilasovske dela i uspesi naše države, i to što svakodnevno gledaju kako Srbija napreduje, i posebno im je trn u oku što znaju - to su lične zasluge predsednika države, Aleksandra Vučića, to su rezultati njegove politike. Jesu, ne možete tu ništa. Slobodno potrošite još koju desetinu ili stotinu miliona da pokušate da ga pobedite, bićete uspešni koliko i do sada. A makar ćete mali deo opljačkanog vratiti narodu kroz porez, da od vas bude neka vajda na kraju.