'OGROMNI SU PRITISCI NA SRBIJU'! Čović upozorava na političku situaciju u regionu: Živimo u vremenu revizije! (VIDEO)

Nebojša Čović, nekadašni šef Koordinaconog tima za Kosovo i Metohiju, osvrnuo se na trenutnu političku siruaciju u regionu i južnoj srpskoj pokrajini i za Pink rekao da je mišljenja da je međunarodni faktor naslonjeniji takozvanom albanskom faktoru na KiM.

- To su velike priče o dijalogu, rešenjima, a zapravo se ide na varijante koje su oni postavili, a to je stalna provokacija - kaže Čović.

On je ukazao na to da se ta provokacija uoči onda kada Priština treba da sprovede potpisane sporazume. - Idu politikom svršenog čina - dogodilo se, pa sada ne možemo da se vratimo. Treći faktor je da pokušavaju da etnički pokušavaju da ceo prostor Kosmeta očiste od Srba kako bi ostvarili krajnji cilj, a to je pripajanje Albaniji i stvaranje takozvane velike Albanije - navodi Čović.

Kako ističe svi sporazumi kojih je bilo više od 40 nisu bili pravno obavezujući.

- Ulazimo u faze ogromnih pritisaka na Srbiju. U međuvremnu su otvoreni problemi na prostoru BiH jer su oni to želeli. Stanje u BiH je rezultat rada svih dosadašnjih specijalnih predstavnika koji su bili na toj funkciji - upozorio je on.

- Evidento je da živimo u vremenu revizije istorije i kulture - naglasio je on.

Prema njegovim rečima, na tim prostorima zbog takve politike tu narod strašno teško živi.