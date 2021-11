ČOVIĆ ZA PINK: Priština nastavlja sa političkim provokacijama, pokušava da izazove tenziju (VIDEO)

Nebojša Čović, bivši podpredsednik Vlade Srbije i bivši predsednik Koordinacionog centra za KiM, smatra da su nove mere na konditorske proizvode iz centralne Srbije, koje je Priština najavila, nova politička provokacija.

- To je kasaničan nastavak njihovih provokacija još od taksi. I ovo je provokacija, politička naravno, da se opet izazovu tenzije jer to je način njihovog funkcionisanja. Kada god treba da sprovedu nešto što su potpisali i za šta je garant međunarodna zajednica oni naprave incidentnu situaciju sa onoga što treba da urade, a onda idu politikom svršenog čina i na taj način funkcionišu već godinama - rekao je Čović.

Prema njegovim rečima, ni jedan od 40 sporazuma nije sproveden.

- Lajčak je preambiciozan i očigledno te svoje ambicije želi da ispuni preko naših leđa. Neka sprovedu sporazume, pa da idemo dalje. Zajednica srpskih opština treba da se formira na prostoru naše južne pokrajine i oni to neće i oni to jasno kažu. To se toleriše, kao što se toleriše i kršenje drugih rezolucija i sporazuma - naveo je Čović.

On je napomenuo da Americi nije više u ključnim probemima pitanje Kosova i Metohije.

- Klasičan nemoral je da vi na prostor KiM sada šaljete hrvatske vojnike i neke iz regiona i to je provokacija. Mislim da naša strana to dobro amortizuje za sada. Oni neće odustati od napada na trafo stanicu Valač i Gazivode - podvukao je Čović.