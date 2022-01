'HIT TVIT' U ČETIRI PREDLOGA! Brnabić o ekonomskom razvoju: Investicije u Srbiju donele su prošle godine novih 12.490 radnih mesta!

Gosti "Hit Tvita" ove nedelje su Premijerka Srbije Ana Brnabić, predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije Olivera Zekić i lider Srpske Radikalne stranke Vojislav Šešelj.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je cilj blokada saobraćajnica u Srbiji rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a da je kompanija Rio tinto "korak u borbi protiv Vučića".

Brnabić je za televiziju Pink kazala da blokade nisu zbog zelene agende, navodeći da je to legitimno, ali da organizatori treba da priznaju da su ti protesti politički.

Ona je rekla da je na protestima Saveza ekoloških organizacija Srbije (SEOS) rečeno da su ti protesti protiv predsednika države.

Prema njenim rečima, aktivista Savo Manojlović je, nakon ispunjenja povlačenja Zakona o eksproprijaciji i izmena Zakona o referendumu, kazao da su zahtevi protesta ispunjeni, ali da su aktivisti okupljeni oko Aleksandra Jovanovića Ćute nastavili proteste a da svoje zahteve nikada nisu izneli.

Upitana šta će preduzeti država ukoliko aktivisti blokiraju granične prelaze, što su ranije najavili, Brnabić je kazala da ona "ne može da uzima za ozbiljno tu vrstu bahatosti".

"I neke druge stvari su mi bile protivne zdravom razumu, ali ja u ovo zaista ne mogu da verujem", navela je premijerka.

Ona je ponovila da je Vlada Srbije jako blizu odluke da poništi sve dozvole date Rio tintu, naglašavajući da aktuelna vlast "nije ni dovela Rio tinto".

Brnabić je dodala da poništavanje dozvola ne bi zaustavilo proteste, jer učesnici protesta "menjaju svoje zahteve", a ponovila je i da se protesti održavaju u cilju smene vlasti.

Predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj kazao je da je SRS spremna da učestvuje u poništavanju tih dozvola - ukoliko to ne bi bilo na veliku štetu Srbije.

Šešelj je rekao da litijum mora da se ekploatiše i da ne dolazi u obzir da se to zabrani.

"Ako SRS dodje na vlast, mi ćemo litijum eksploatisati i niko nas u tome neće sprečiti. Ali da eksploatišemo po najvišim standardima zaštite životne sredine", kazao je on.

Dodao je da je Srbija uvek bila rudarska zemlja.

- Kristalno je jasno da to više nisu ekološki protesti, oni imaju jasnu političku agendu - rekla je Brnabić.

Vojislav Šešelj istakao je da se u 21. veku može živeti samo od ratarstva.

Šešelj je na temu eksploatacije litijuma naveo da ugovori treba da se prouče. - Što se tiče litijuma mi moramo da ga ekspolatišemo. Ako SRS pobedi ili bude vodeća u koalciji, mi ćemo ga eksploatisati jer to je kao i zlato, nikl budućnost. Ali da ga eksploatišemo po najvišim standardima ljudske okoline. Ne može se živeti od koza i ovaca ma koliko zemlja plodna bila, moramo da imamo industriju da eksploatišemo sirovine. Srbija je uvek bila rudarska zemlja. Srednjovekovna Srbija je zahvaljujući rudarenju bila jedna od najmoćnijih zemalja. Pitam glumce od čega će da žive. Od prodaje predstava na tržištu? - upitao je lider radikala. Šešelj je naveo da su ljudi koji su blokirali puteve trebali da dobiju batine, kao i da je vlast kriva što to nije učinila, kako se blokada ne bi ponovila. - Izbezobraziće se i sve će blokirati. On ima slobodu dok ne ugrožava moju slobodu, a kada je ugrožava onda je više nema - rekao je Šešelj i dodao da iza ovog stoje strane sile, 900 organizacija o očuvanju Srbije.

- Mi moramo da eksploatišemo rude, ako ćemo od poljoprivrede da živimo, od toga nećemo moći da opstanemo. Srbija mora da eksploatiše litijum, ali da se sačuva životna sredina - rekao je on.

PREDLOG BROJ JEDAN - AUSTRALIAN CLOSED

- Srbija će nastaviti da radi sve u svojoj moći da pomogne Novaku Đokoviću da izađe iz situacije u kojoj se našao u Australiji. Predsednik Vučić je u direktnom kontaktu sa Novaskom i njegovom porodicom - rekla je Brnabić.

Ana Brnabić je prokomentarisala situaciju u kojoj se najšao najbolji teniser sveta Novak Đoković.

"Da li ovo ima političku pozadinu, to je verovatno, ali nema veze sa odnosima Australije i Srbije već sa njihovom predizbornom kampanjom. Činjenica je da su oni bili najzatvorenija zemlja i da ne puštaju strance u zemlju", rekla je Ana Brnabić.

Ona je dodala da se Srbija bori da pomogne najboljem teniseru sveta.

"Predsednik je na liniji sa Novakom i njegovom porodicom, a ja na vezi sa australijskim zvaničnicima. Juče sam pričala sa njihovom ministarkom spoljnih poslovima Maris Pejn i zamolila je da se Novak prebaci u kuću koju je iznajmio", rekla je Brnabić.

Olivera Zekić istakla je da se danima slušaju nebulozne stvari.

- Izjave Srđana Đokovića da je premijer Australije skotina, da je Novak Đoković personifikacija slobode, i ono što je mene zapanjilo je to da je on novi Isus. Takve izjave njegovog oca su nedopustive - rekla je ona i dodala da veruje da je to priprema porodice Đoković za ulazak u politiku.

PREDLOG BROJ DVA - NAJVEĆE INVESTICIJE

Kako je rekla premijerka, sve investicije u Srbiji tokom 2021. donele su nam 12.490 novih radnih mesta.

- To su stvari u kojima smo vrlo uspešni! - istakla je ona.

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je raduje uspešan bilans na kraju 2021. godine, nakon što je predsednik države Aleksandar Vučić objavio da je Srbija godinu završila sa 3,9 milijardi evra stranih investicija.

- Ovakvi podaci raduju, zbog toga radite, a 3,9 milijardi evra stranih investicija znače nova radna mesta za mlade ljude - rekla je Brnabić za televiziju Pink.

Ona je dodala da su u 2020. godini najviše došli nemački i japanski investitori.

- Ekonomija nam je ostala na istom nivou kao pre pandemije, kao iz 2019. godine, tako da smo imali zaista fenomenalnu godinu, uprkos tome što je to druga godina pandemije. To je 1,2 odsto više investicija u odnosu na 2019. godinu - kazala je premijerka Srbije.

Ona je naglasila da, uprkos pandemiji, Srbija postavlja nove rekorde.

- Prosečne plate u decembru 2021. godine preći će 600 evra. Podsetiću vas, otovrene su brojne fabrike u Zrenjaninu, Inđiji, Bačkoj Topoli, Beogradu, Aleksincu, Subotici... Negde je postavljen kamen temeljac, kao u Staroj Pazovi, u Inđiji, Novom Sadu... Kada pogledate 2021. godinu, sa otvaranjem ovih fabrika, to je ukupno 12.490 novih radnih mesta. To su neverovatne stvari. Da nije pandemije, ovo bi nam bila rekordna godina - dodala je Brnabić.

Ona je, takođe, naglasila da Srbija ide u pravcu domaćih ulaganja.

- Kada pogledate sredstva (države) za podsticaje, za otvaranje radnih mesta, mnogo više dajemo domaćim, nego stranim investitorima, sa ciljem da postignemo produktivnost, da bi naše plate rasle brzo - naglasila je premijerka.

Prema njenim rečima, ekonomija države se ogleda u tome koliko su jaki domaći investitori.

- Izuzetno volim, poštujem domaće investitore, i kao ministarka i predsednica vlade, išla sam i idem u brojne fabrike, jer to pokazuje koliko je jaka naša ekonomija. To su oni koji neće otići. Koliko su oni jači, toliko je jača vaša ekonomija. Mi zaista imamo sve jače domaće investitore koji su zaradili novac svojim znanjem. Izgradnjom infrastrukture, oni se dalje šire. Sada iz zemlje kupujemo nešto što smo ranije uvozili i to je odlično - objasnila je ona.

Brnabić je rekla da veći deo javnosti nije upoznat koliko se proizvoda pravi u Srbiji.

- Mnogo toga se proizvodi u Srbiji, a nikad ne bi rekli, šira javnost ne zna o tome. Imamo jako dobre domaće investitore, sada gledamo kako da im dodatno pomognemo. Ako se ne varam, 2015 ili 2016. godine, tadašnja vlada je usvojila novi Zakon o investiranju, koji je izjednačio domaće i strane investitore. Dotle su strani investitori imali povlašćen tretman, što je neverovatno - dodala je.

Premijerka je predstavila grafikon na kojem se, kako je objasnila, vidi trend zaposlenosti u 21. veku.

- U prvoj deceniji 21. veka kontinuirano je padala zaposlenost. Onda, od 2013, 2014. godine kreće da raste zaposlenost. Grafikon deluje kao slovo 'V'. Između 2014. i 2020. godine drži se prosečna inflacija na dva odsto, to je pokaz kako može kontinuirano da se uskladi rast prosečnih plata, penzija i minimalca. Kada dođe 3. april (dan izbora u Srbiji), ljudi treba da imaju u vidu ove podatke - rekla je Brnabić.

PREDLOG BROJ TRI - SANKCIJE ZA DODIKA

Premijerka je komentarišući situaciju u BiH uputila čestitke za dan državnosti RS.

- Srbija je garant Dejtona, i imao pravo i obavezu da brinemo za srpoksi narod i Republiku Srpsku - rekla je ona.

Šešelj je istakao da je na Srbiju i RS osetan veliki pritisak Zapada.

PREDLOG BROJ ČETIRI - ŠOLAK U SAUTEMTONU

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Budite uz Televiziju Pink i ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!